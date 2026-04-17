La alcaldesa de Jerez anuncia el refuerzo de las líneas lanzaderas de autobuses urbanos hacia el Circuito

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, informa a los medios antes de la reunión del Comité Asesor del Gran Premio de España de Motociclismo. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado el refuerzo de las líneas lanzaderas de autobuses urbanos hacia el Circuito con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo, que se celebrará del 24 al 26 de abril.

Tras la reunión del Comité Asesor del Gran Premio, junto al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la alcaldesa ha subrayado que "Jerez está preparada para acoger la celebración del Gran Premio de España y anticipa su celebración a partir del día 22 de abril con la celebración de distintos eventos", por lo que ha anunciado la activación del Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y 'Situación Operativa 0' el miércoles 22 a las 9 horas. El Plan se incorporará al Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.

García-Pelayo ha recordado que hay 116 cámaras de video-vigilancia en la ciudad, la activación del 100% de los efectivos de la Policía Local, así como el refuerzo de los planes de limpieza y recogida de residuos. Además, ha hecho hincapié en el refuerzo de la movilidad con un mayor número de vehículos de autobuses urbanos, que tendrán como lanzadera el Minotauro y la explanada de atracciones de la Feria, con una mayor frecuencia, ya que saldrán de estos puntos a partir de las 6 horas el sábado y de las 5 horas el domingo. El precio por viaje será de dos euros.

Asimismo, ha indicado que Movilidad habilitará una zona de autocaravanas próxima a la salida desde la zona de atracciones de Feria, frente al Estadio Chapín, y un aparcamiento para que quienes tomen el autobús puedan dejar sus vehículos privados.

El Ayuntamiento dispondrá de diez bolsas de aparcamiento en la zona centro para motocicletas ubicadas en calle Armas y Manuel María González, avenida de Europa, avenida Álvaro Domecq, avenida Caballero Bonald, Circo, Porvera, avenida Voltaire y Alameda Cristina. Además, habrá descuentos en los párkings subterráneos de Mamelón, Alameda Vieja, Mercado Centro y Centro, así como en los de Madre de Dios, plaza del Caballo y plaza Arenal y se prohibirá la circulación de 'Quads'.

La alcaldesa ha indicado que se ha configurado una amplia programación de actividades y conciertos en la ciudad "en la avenida Álvaro Domecq, con seguridad, y en otras plazas, con seguridad, y con reductores de velocidad en las avenidas Blas Infante y avenida de Arcos". Mención especial ha hecho a la caravana motera del jueves 23 de abril, que culminará en la Alameda Cristina con la entrega de los VIII Premios del Motor de Jerez.

Igualmente, ha destacado que la lanzadera entre el Párking C y la Puerta 3 del Circuito seguirá vigente con carácter gratuito este año y que el Ayuntamiento ha acometido mejoras en la parada del Circuito, ubicada junto al puente, y en la que también se sitúa la de tele-taxi.