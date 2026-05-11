Josele Aguilar (PSOE): "Moreno es el hantavirus de la sanidad pública andaluza"

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las próximas elecciones andaluzas, Josele Aguilar, en un acto electoral. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las próximas elecciones andaluzas, Josele Aguilar, ha afirmado que el presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, "es el hantavirus de la sanidad pública andaluza y malagueña porque es un peligro público para la sanidad pública" y ha instado a "corregirlo el próximo 17 de mayo".

"Estamos llamados a optar entre una sanidad pública reforzada, por la que apostamos los socialistas y la candidata del PSOE María Jesús Montero, o seguir con el deterioro de la sanidad pública que está provocando Moreno Bonilla", ha dicho Aguilar en un acto de campaña, junto a la secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez.

Así, ha criticado la situación "absolutamente crítica" de la sanidad pública malagueña, incidiendo en la "saturación de las urgencias del Hospital Clínico", donde, según ha señalado, "hay pacientes que pasan hasta 45 horas esperando para poder ser ingresados en una cama hospitalaria, algunos de ellos con graves patologías".

"Hay que recordar que Moreno Bonilla cerró las urgencias del Hospital Civil diciendo que eran innecesarias y hoy estamos viendo las consecuencias de esas decisiones", ha añadido el socialista, quien también se ha referido a la situación del Hospital de la Axarquía, donde "se estaban utilizando técnicas caducadas para los análisis clínicos y se daban instrucciones a los profesionales para que no tirasen ese material caducado", ha dicho.

Según ha lamentado, "estamos viendo cómo se está maltratando a la sanidad pública andaluza y, concretamente, a la malagueña, con las peores cifras de listas de espera que nunca hemos tenido en Málaga" y ha contrapuesto estas políticas del PP, "que no solamente no apuesta por Málaga, sino que hace promesas incumplidas una detrás de otra con nuestra provincia", con las inversiones del Gobierno de España.

Al respecto, ha destacado que este lunes hay "dos buenas noticias para Málaga de la mano del Gobierno de España", la primera la construcción de las 1.362 viviendas protegidas en Buenavista, ya que según ha adelantado la también ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en su visita a Málaga, el Consejo de Ministros de la próxima semana dará luz verde a las obras de urbanización de este proyecto, con una financiación de 34 millones de euros.

Al respecto, Aguilar ha señalado que se trata de "una buena noticia, sobre todo para la gente joven de Málaga, que está deseando que haya una oferta pública de vivienda en alquiler asequible para poder emanciparse".

"Los jóvenes están sufriendo las políticas del Gobierno de Moreno Bonilla, en conjunción con las políticas del Gobierno municipal de Paco de la Torre y de tantos otros alcaldes y alcaldesas del PP, que están impidiendo que puedan acceder a una vivienda pública a precios asequibles", ha criticado.

Aguilar ha defendido que el futuro gobierno de María Jesús Montero apostará por "un parque público de viviendas para siempre" y ha recordado el compromiso socialista de construir "1.000 viviendas al año durante los próximos diez años" en Málaga.

En segundo lugar, el candidato socialista se ha referido a la licitación de las obras para el inicio de la construcción del IMEC, el centro de alta tecnología para la fabricación de semiconductores que se instalará en el Parque Tecnológico de Málaga.

"Es una realidad, una inversión de 168 millones de euros que realiza el Gobierno de España, de los 500 millones comprometidos para el desarrollo de este importantísimo proyecto, que va a permitir convertir Málaga en un centro puntero y de referencia en microchips y semiconductores", ha afirmado, al respecto.

