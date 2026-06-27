La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita a los 69 profesionales reconocidos en el Día de la Profesión Médica

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha asistido al acto institucional que organiza cada año el Colegio de Médicos de Cádiz, presidido por Felicidad Rodríguez Sánchez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha asistido al acto institucional que organiza cada año el Colegio de Médicos de Cádiz, presidido por Felicidad Rodríguez Sánchez, con motivo de la celebración del Día de la Patrona de los Médicos, la Virgen del Perpetuo Socorro, y en el que se entregan los reconocimientos a los profesionales con dedicación de 25 y 50 años.

Durante el acto, al que el colectivo denomina Día de la Profesión Médica, y que ha tenido lugar en los Museos de La Atalaya, la alcaldesa ha señalado que "hoy Jerez acoge un acto de gratitud hacia quienes han dedicado su vida a cuidar de la vida de los demás. Y además lo hacemos en un año muy significativo para el Colegio de Médicos de Cádiz", según ha recogido el Consistorio en una nota.

"Un año en el que esta institución conmemora 125 años de historia y de compromiso con los pacientes y la sociedad. Son miles de historias humanas, vidas atendidas y muchas familias sostenidas. Por eso es tan justo que la Diputación de Cádiz haya distinguido al Colegio con la Medalla de la Provincia 2026, reconociendo una trayectoria colectiva de dedicación y cuidado de los gaditanos. Hoy Jerez se suma, con todo respeto y cariño, a ese reconocimiento", ha añadido la regidora.

García-Pelayo ha señalado también que "hoy celebramos el Día de la Profesión Médica reconociendo trayectorias muy distintas y por ello, a todas las personas hoy reconocidas y homenajeadas, mi enhorabuena más sincera".

"No solo recibís un reconocimiento individual. En realidad, hoy también se reconoce todo lo que hay detrás de una vida dedicada a la medicina. Desde el Ayuntamiento, dentro de nuestras competencias, seguiremos estando para mejorar juntos. Con el Colegio de médicos, con las instituciones sanitarias, y con todas las personas que ayudáis a que Jerez sea una ciudad que cuida mejor de sus habitantes", ha valorado la alcadesa.

"Que este Día de la Profesión Médica sea también un compromiso compartido para seguir defendiendo una medicina humana, digna, respetada, cercana y profundamente comprometida con la vida", ha defendido la alcaldesa.

El Colegio ha realizado la entrega de distinciones a los Colegiados Honoríficos (25 años) así como las distinciones de la Orden del Perpetuo Socorro (50 años de colegiación). Destacar que se considera Colegiado Honorífico a aquellos que cumplan 70 años de edad, a médicos a los que se les haya concedido una incapacidad permanente absoluta para el ejercicio de la profesión y a quienes acumulen una antigüedad mínima de 25 años de colegiación.

Por su parte, la Orden del Perpetuo Socorro se entrega a aquellos profesionales médicos que destaquen de forma excepcional en su trayectoria asistencial, docente, investigadora o por su estricto cumplimiento de los valores deontológicos.

También se otorga a personalidades vinculadas a la Medicina y a colaboradores de la institución. En el acto central se ha entregado igualmente el Premio Mejor Artículo Científico 'Dr Luna Fantony' al doctor César Jiménez Méndez El objetivo principal del Día de la Profesión Médica es poner en valor el trabajo de los médicos, resaltar su papel como pilar del sistema sanitario y recordar su compromiso ético con la sociedad.

Además, este año 2026 adquiere un carácter histórico y muy especial, ya que la institución conmemora el 125 aniversario de su constitución (1901- 2026) bajo el lema institucional de '125 años de compromiso renovado con los pacientes y la sociedad'.