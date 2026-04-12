La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita al Ateneo por su 20 aniversario en una gala de reconocimiento cultural

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en la celebración del XX aniversario del Ateneo de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha felicitado a los miembros del Ateneo de Jerez, presidido por Gustavo Cordero, con motivo de la celebración de su XX aniversario, destacando su compromiso con la cultura y el desarrollo social de la ciudad durante la gala del Día del Ateneo, celebrada en la Sala Compañía, en recuerdo de la histórica publicación de 1896 en el periódico 'El Guadalete', del artículo de Luis de Ysasi que reivindicaba un Ateneo en la ciudad, una demanda que daría lugar al Ateneo de Jerez.

En el transcurso del acto, la alcaldesa ha destacado la iniciativa del Ateneo de Jerez en el desarrollo de proyectos culturales tanto a nivel local como internacional, subrayando su papel como aliado del Ayuntamiento de Jerez en la puesta en marcha de iniciativas con un marcado enfoque social, orientadas a la inclusión, la cooperación cultural y la proyección del talento jerezano más allá del ámbito municipal, según ha recogido el Consistorio en una nota.

En esta edición, el evento ha contado con la participación de la cantante Pilu y el cantautor Paco Luque, y ha reconocido a personalidades del mundo social y cultural de Jerez como Ateneísta de Honor.

Asimismo, ha indicado que ya cuentan con dicha distinción el juez de menores José Miguel Martínez González, el ex defensor del pueblo de Andalucía José Chamizo de la Rubia, el premio Cervantes José Manuel Caballero Bonald, el fundador de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad Sebastián González, el tenor Ismael Jordi, la bailaora Angelita Gómez, la poeta Josefa Parra o el investigador, ecologista, divulgador y docente jerezano Agustín García Lázaro.

En este año 2026, el Ateneo ha reconocido con este galardón a María Rosa Durán, profesora de Matemáticas en la Universidad de Cádiz, especializada en oncología matemática. Rosa Durán investiga la aplicación de modelos matemáticos al estudio de la leucemia infantil, participa en proyectos internacionales y ha recibido numerosos reconocimientos por su labor científica.

Además, el Ateneo de Jerez ha distinguido a la Asociación Siloé, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la ciudad por la inclusión social y el apoyo integral a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito del VIH y la exclusión social, así como a los jóvenes talentos jerezanos Sandra Morales, divulgadora en redes sociales, a los músicos y cantantes Jordi Arroyo (Goulhjaboy), Laura Fernández (Judeline), Pilu Fernández y a la cantaora María Terremoto.

El Ateneo de Jerez fue fundado oficialmente el 21 de febrero de 1897 como 'Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jerez', impulsado por Luis de Ysasi, tras un llamamiento en 'El Guadalete' en 1986. Se constituyó oficialmente en el Palacio de la Justicia del Arenal, contando con el apoyo del alcalde Manuel de Bertemati.

Tras su cese en 1937, el Ateneo fue refundado el 29 de junio de 2006 para retomar el impulso cultural en la ciudad. Durante la gala se ha proyectado un video con imágenes de los 20 años, intervenciones musicales de la Camerata del Ateneo, del cantautor Paco Luque, cierre musical a cargo de Pilu y finalizando un ágape en la sede del Ateneo.