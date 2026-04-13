La alcaldesa de Jerez (Cádiz) recibe el Premio 'Unamuno, amigo de los protestantes' por su apoyo a la convivencia

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, recibe el 'Premio Unamuno, amigo de los protestantes'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recibido en la tarde de este lunes el 'Premio Unamuno, amigo de los protestantes', que concede el diario Protestante Digital, y que le ha entregado el director de esta publicación y pastor Pedro Tarquis. El acto, celebrado en el Alcázar, ha contado con la presencia de miembros del Gobierno de Jerez y una nutrida representación de Alianza Evangélica y de la Fraternidad Evangélica de Jerez.

El 'Premio Unamuno, amigo de los protestantes' es el principal galardón que concede el protestantismo español y está respaldado por la Alianza Evangélica Española. Este galardón reconoce a personas o instituciones españolas que, sin ser de fe protestante o evangélica, han contribuido a la pluralidad y convivencia de la sociedad, especialmente en cuestiones relacionadas con los evangélicos españoles, según ha explicado el Consistorio en una nota.

La regidora ha recogido este galardón expresando su agradecimiento por el premio y reivindicándolo como un "acicate" para seguir trabajando con la misma responsabilidad a favor de "una ciudad de convivencia, diversa, y rica en cultura", destacando la aportación de las diferentes sensibilidades religiosas "a favor de la creación de alianzas y desarrollo social".

García-Pelayo ha señalado que "no merezco este premio, lo merecen todos los hombres y mujeres que me han acompañado a lo largo de mi vida y, por supuesto, vosotros la comunidad evangélica". "Se aprende mejorando y aprendiendo de los errores", ha enunciado, señalando que ella ha aprendido "de la familia, de mis compañeros de partido, de mi equipo de Gobierno".

Asimismo, ha felicitado a la revista evangélica "porque sois capaces de llegar a millones de personas en todo el mundo sin renunciar a vuestros principios, y porque sois una publicación y una iglesia que no discrimináis a la hora de hacer el bien, ya que no miráis a quién ayudáis". En este sentido, ha señalado que los responsables políticos "deberíamos hacer lo mismo: atender a todos sin renunciar a nuestros principios y con el objetivo de mejorar la vida de la gente".

La alcaldesa también ha aludido a que, "aunque no hayamos pasado el corte de la Capitalidad Europea de la Cultura, este premio es una llamada de atención para seguir transformando social y culturalmente nuestros territorios y mantener ese compromiso de gobierno".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "rechazar el pensamiento que se quiere imponer sobre los demás" y de ser "ejemplo de convivencia, empatía y solidaridad, especialmente en una provincia que fue cuna de las libertades". "Creo en la Constitución y en las libertades como derecho constitucional", ha añadido, señalando que "no merece este premio", aunque lo ha considerado "un acicate para seguir trabajando, aprendiendo de los errores y mejorando en todo aquello que sea necesario".

El acto ha comenzado con la intervención de Pedro Tarquis, pastor y director de 'Protestante Digital', quien ha mostrado su satisfacción por la celebración de un encuentro que, ha señalado, consolida una trayectoria ya asentada de visibilización del apoyo de entidades y personalidades al colectivo protestante. A continuación, el presidente de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de Jerez, Antonio Bonilla, ha sido el encargado de glosar los méritos que han motivado la concesión del premio.

Seguidamente, han intervenido Antonio Simoni, pastor de Córdoba en representación de la Alianza Evangélica, y el periodista de 'Protestante Digital', Daniel Hofkamp, quienes han presentado la identidad del galardón. Por su parte, Asunción Quintana ha explicado el origen del nombre del premio, elegido en recuerdo de la amistad del escritor con el pastor protestante salmantino Atilano Coco.