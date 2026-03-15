Alcaldesa de Jerez (Cádiz) visita obras de reposición del albero que Consistorio realiza en Parque González Hontoria

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en su visita al Parque González Hontoria. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por miembros de su equipo de Gobierno, ha visitado los trabajos que se están desarrollando en el Parque González Hontoria para mejorar la calidad del albero y la accesibilidad. Se trata de la primera fase de unos trabajos de reposición del firme en una superficie de unos 35.000 metros cuadrados del recinto, de cara a la celebración de la Feria del Caballo el próximo mes de mayo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa ha señalado que el objetivo de esta intervención es subsanar las carencias del suelo del Parque González Hontoria para que los ciudadanos puedan disfrutarlo en las mejores condiciones de seguridad y accesibilidad la próxima Feria del Caballo.

Asimismo, ha concretado que en esta primera fase, que abarca toda la zona, desde la entrada por la avenida Álvaro Domecq, hasta los cacharritos y desde El Bosque, hasta la zona de La Rosaleda, con un total de unos 35.000 metros cuadrados, "estamos interviniendo con medio millón de euros para mejorar el albero".

Al hilo, la alcaldesa ha explicado que hasta ahora "el albero del Parque González Hontoria era polvillo, era cal" y para dar solución a esta situación "estamos retirando ese polvillo, para que quede la base limpia, y estamos introduciendo un material drenante y ecológico que va a mejorar la calidad de nuestro albero y va a suponer que todas las personas que sufren alergias se encuentren mejor y vivan la feria con mucha más calidad".

También ha avanzado que en otras calles, que no se pueden abarcar en esta primera fase de los trabajos, "iremos interviniendo una vez que finalice la Feria para dejar todo el Real terminado". La alcaldesa ha justificado esta intervención porque "el año pasado el albero se encontraba en un estado lamentable" y de este modo "seguimos avanzando en las obras y esperemos que nuestra Feria, como siempre, luzca la más bonita del mundo".

Según ha agregado la Administración local, se ha adjudicado a la empresa Manuel Alba los trabajos destinados a la adecuación de varios caminos del parque González Hontoria mediante la reparación y reposición de albero, con el objeto de favorecer la accesibilidad en el interior del recinto, de cara principalmente a la celebración de la Feria del Caballo el próximo mes de mayo. El importe de estas obras ascienden casi a 489.000 euros y el plazo de ejecución es de dos meses.

La actuación consiste en la reparación, mantenimiento y conservación de los materiales que componen los caminos del Paseo de las Palmeras, Lola Flores y Paquera de Jerez del Parque González Hontoria. Estos caminos interiores del recinto presentan dos tipos de pavimentación, por un lado existen franjas de pavimento conformado por cuadrículas de albero compactado delimitado por encintados de adoquines de granito, y otras formadas simplemente por pavimento continuo de albero compactado.

Según el proyecto de obras, en las zonas de estos caminos donde exista merma de material se le aportará albero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de las mismas características que el existente. También se procederá al saneo y retirada del material degradado suelto y al escarificado y fresado de una capa de diez centímetros del albero existente, que previamente se estabilizará mediante la aportación de conglomerante hidráulico ecológico cien por cien natural, destinado a la estabilización del suelo y al aumento de su resistencia. Una vez mezclado se procederá al nivelado del material y posterior compactado y curado del mismo.