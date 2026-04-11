La alcaldesa de Jerez mantiene un encuentro con los jóvenes daneses del Festival Kriatura

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha mantenido este sábado un encuentro con los jóvenes daneses que participan en la novena edición de Kriatura Flamenco Festival - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha mantenido este sábado un encuentro con los jóvenes daneses que participan en la novena edición de Kriatura Flamenco Festival, que se desarrolla estos días en la ciudad.

Durante la jornada de este sábado, los participantes han visitado el Mercado Central de Abastos y han celebrado un pasacalles en el barrio de San Miguel, una de las zonas más emblemáticas del flamenco en Jerez, según una nota del ayuntamiento.

La regidora jerezana ha compartido impresiones con la directora del festival, Kiristine Hastrup, así como con el equipo de docentes y artistas daneses y jerezanos, sobre el desarrollo de esta edición y la relevancia de los proyectos de intercambio cultural entre jóvenes de distintas nacionalidades a través de la cultura, y especialmente del flamenco como lenguaje común y herramienta de conexión artística y de transformación social.

Cabe recordar que esta edición de Kriatura se celebra del 8 al 15 de abril bajo el lema '¡Échale papas!', un guiño a la capitalidad española de la gastronomía. El festival cuenta con la participación de 130 jóvenes músicos de Dinamarca, que conviven con artistas locales, centros educativos y ciudadanía jerezana, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural europeo a través del flamenco y promover valores de convivencia y entendimiento mutuo.

El programa combina el arte jondo con la identidad culinaria local mediante flashmobs y talleres de flamenco abiertos a todos los niveles, actividades gastronómicas como talleres de cocina jerezana, visitas al Mercado Central y la ruta por el barrio de San Miguel, además de encuentros musicales en distintos espacios.

El festival culminará con un gran espectáculo final el 15 de abril en el Teatro Villamarta, con acceso gratuito para centros educativos mediante invitación.