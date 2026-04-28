Alcaldesa de Jerez reclama al Gobierno reforzar la seguridad ante episodios de acoso sexual en el barrio de San Miguel

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha reclamado al Gobierno de España que endurezca los delitos contra la libertad sexual y que refuerce la seguridad tras los últimos episodios de acoso a vecinas del barrio de San Miguel, donde un hombre ha sido detenido dos veces como presunto autor de un delito contra la libertad sexual.

En una nota, García-Pelayo ha mostrado su "preocupación" por los incidentes de acoso que han sufrido mujeres de este céntrico barrio en los últimos días por parte de un "acosador reincidente", y le ha trasladado a las afectadas todo su "apoyo y solidaridad" por lo ocurrido, además de recordar que en los últimos meses, tanto ella como otros miembros del gobierno han mantenido reuniones con representantes vecinales para abordar diferentes actuaciones, entre ellos los problemas de seguridad, competencia del Gobierno de España a través del Ministerio del Interior.

La alcaldesa jerezana ha lamentado que "la ley del Solo Sí es Sí beneficia al acosador frente a la víctima, como se está viendo ahora en la ciudad", por lo que ha considerado que "es necesario que el Gobierno de Sánchez y el Ministerio de Igualdad y el de Justicia actúen cuanto antes de cara a poner fin a esta situación".

"No puede ser que las mujeres de San Miguel vivan atemorizadas y sean ellas las que tengan que sufrir un castigo doble, ya que no pueden volver a hacer su vida normal por el miedo de volver a ser acosadas y el riesgo que ello conlleva", ha afirmado.

Por otro lado, García-Pelayo ha vuelto a pedir al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que refuerce la seguridad en la ciudad, tras estos últimos episodios de acoso a vecinas del barrio de San Miguel, a través de la "decimoquinta carta enviada, en la que se especifica este caso".

En este sentido, ha recordado que desde que el pasado 1 de noviembre se comenzaron los envíos de cartas al ministro para solicitar una reunión donde abordar la problemática que vive la Policía Nacional en la ciudad.

La alcaldesa ha manifestado que "la falta de efectivos de la Policía Nacional en la ciudad es preocupante", tal y como ha advertido al ministro Grande-Marlaska, "agravándose por la carencia de medios materiales que, junto a los personales, viene siendo denunciado por los representantes sindicales". "Todo ellos a pesar del gran trabajo que realizan los agentes y la gran coordinación con la Policía Local, que hace que se pueda combatir la delincuencia y la inseguridad de manera positiva, siempre dentro de las limitaciones que tiene la Policía Nacional", ha añadido.

"Llevamos desde el 1 de noviembre del pasado año solicitando una reunión con el ministro para abordar la situación, una vez que, a la falta de agentes, se suma la ausencia de recursos tan necesario como las motos y en más de una ocasión la Policía Nacional se ha encontrado sin motos para patrullar, teniendo que recurrir a la de otras localidades o, directamente, no disponer de ellas", ha afirmado.

La alcaldesa ha recordado a Grande-Marlaska que "Jerez es una de las grandes ciudades de Andalucía y un referente en el ámbito turístico, económico y cultural de la provincia de Cádiz y sin embargo, la plantilla actual de la Policía Nacional se encuentra, según trasladan los propios sindicatos, notablemente mermada, lo que dificulta cubrir las necesidades de un municipio con una amplia extensión territorial y una población que supera los 200.000 habitantes y que es el quinto municipio de Andalucía".

Así, García-Pelayo requiere al ministro una reunión para abordar asuntos como el estado actual de los medios materiales y humanos y los criterios de distribución en la provincia, reconocer la Comisaría de Jerez con una catalogación especial que permita una estructura que refuerce a la plantilla y mejore la organización de las brigadas y unidades policiales, así como el establecimiento de un plan progresivo de mejora de medios y dotaciones en la ciudad, con compromisos y plazos concretos, y una mejor coordinación entre Ayuntamiento y Ministerio, similar al que tienen Policía Local y Nacional.