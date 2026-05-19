La alcaldesa de Jerez subraya el avance de la Feria como "la mejor del mundo" con "su esencia, abierta y universal"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, haciendo balance de la feria 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido una reunión con los representantes de las asociaciones de caseteros y de Hostelería Jerez con los que ha abordado un balance de la Feria del Caballo 2026 y se ha empezado a trabajar la edición de la Feria de 2027 que, además cumplirá su sesenta aniversario.

Así, ha subrayado el avance de la Feria de Jerez "como la mejor del mundo, con el refuerzo de los servicios públicos, y el cuidado de su esencia y estética, una Feria abierta y universal".

"Se sigue avanzando en la conservación de nuestra Feria tradicional, teníamos una Ordenanza de 2013 precisamente que se hizo con este gobierno, y hasta 2024 no se había tocado en ningún aspecto", ha manifestado la alcaldesa, que ha recordado que "el año pasado se adaptó a las necesidades de la ciudad y conservar la Feria tradicional era el objetivo".

En este sentido, ha remarcado que "se está consiguiendo que la esencia de la Feria se mantenga, mejorando las pruebas hípicas y el Paseo de Caballistas, recuperando los escudos como en esta edición, reforzando los servicios públicos, mejorando el albero".

"Además, que el Pregón sea en el Templete Municipal como hace años también es un hecho muy importante", ha añadido.

La alcaldesa ha agradecido a todos los servicios públicos y efectivos de Seguridad "hacer posible tener una Feria que ha sido un éxito por su profesionalidad y por su compromiso" y ha enfatizado el trabajo realizado con las asociaciones de caseteros y con la asociación de hostelería de Jerez, "porque este éxito radica también en parte por haberla empezado a trabajar con muchísimo tiempo".

"Todas las iniciativas que a lo largo de la feria se acordaron se han puesto en marcha y han sido un éxito, desde la iluminación de las calles secundarias, éxito en Seguridad y en acogida, la recogida de los residuos por anticipado, que los caseteros tengan luz desde el miércoles, y también la numeración de las casetas", ha apuntado.

En cuanto a la Seguridad, María José García-Pelayo ha destacado que "ha funcionado de manera adecuada", felicitando a la Policía Local, a Policía Nacional y a Protección Civil.

Igualmente, ha avanzado que, de cara a la edición de 2027, en la que se celebrará el 60 aniversario y que se empezará a trabajar a partir de agosto con las asociaciones citadas, se adoptarán una serie de medidas "para que lo servicios de los proveedores puedan iniciarse antes".

Sobre las novedades de la edición de 2027, la alcaldesa ha adelantado que "se ha ido trabajando con la Mesa del Caballo la edición de un libro, la creación de una sevillana especial, el Pregón en el Templete Municipal, en definitiva, se ha dado un salto en la organización de la feria y en su calidad fruto de las reuniones y el trabajo con las asociaciones de caseteros y de hostelería".

En lo referente al Paseo de Caballistas, la alcaldesa ha explicado que "se ha hecho un gran esfuerzo por la mejora de la esencia, de la estética, y por el bienestar animal en el control de acceso de carruajes y caballistas", y en cuanto al número de quejas por la música no tradicional en las casetas ha asegurado que éstas han descendido en la presente edición.

"Tenemos la mejor feria del mundo porque es una Feria abierta, segura, en la que se come bien, en la que tenemos los mejores vinos y este año además enmarcada en la Capital Española de la Gastronomía", ha concluido la alcaldesa.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Caseteros de la Feria de Jerez, Jesús Viloita, ha afirmado que "la Feria ha sido un éxito rotundo.

Empezó climatológicamente mal, pero hemos dado lo mejor de nosotros como jerezanos y la valoración es muy buena.

Hemos trabajado en conjunto con el Ayuntamiento, es muy agradecido hacerlo así, nos hemos sentido escuchados, y del trabajo en común salen frutos buenos, seguimos activados para mejorar aún más nuestra Feria".

En la misma línea, el presidente de la asociación de casetas tradicionales, Álvaro López de Carrizosa, ha subrayado que "no tiene nada que ver la Feria que vimos hace 5 años con la que vemos ahora.

Estamos agradecidos a la labor que se ha hecho, junto con Jesús y Alfredo, todo está siendo positivo y correcto.

Se están escuchando las propuestas, el año que viene será el 60 aniversario, y ya estamos pensando en cosas al respecto.

Agradecemos el refuerzo de los servicios públicos, y a todas las personas implicadas en la organización".

Por su parte, Alfredo Carrasco, presidente de la asociación de hostelería de Jerez, ha indicado que "son muchas las fuerzas y las ganas que hay que ponerle para que nuestra Feria sea la más bonita y la más acogedora, gracias al esfuerzo de muchísimas personas.

Le damos un abrazo a todas las personas implicadas en la organización, que empezó con la incertidumbre de la lluvia.

Es un gran esfuerzo, ha habido muy buena coordinación y las reuniones han ido dando su fruto.

La feria no es sólo lo que pasa en el recinto ferial, en Jerez tiene un repunte extraordinario, no sólo en los más próximos, sino en toda la ciudad".

Datos de balance del Feria del Caballo 2026 A modo de balance de esta Feria del Caballo 2026, en lo que se refiere a protección social, la alcaldesa ha destacado que el Punto Violeta ha atendido a 3.276 personas, poniendo el acento en que del total, 2.703 fueron mujeres y 573 fueron hombres, lo que quiere decir que este servicio es "igualitario".

También se ha referido al servicio de acompañamiento, con un total de asistencias de 1.411 personas, entre ellas, 1.179 mujeres y 232 hombres.

Del mismo modo, ha señalado que se han empleado 63 bonotaxis para garantizar la igualdad y evitar que las mujeres regresen solas.

En el mismo sentido, ha destacado la novedad de la sala de lactancia que ha sido muy utilizada y bien acogida y que ha estado dotada de sillones, cambiadores, microondas, agua, fregadero y otros enseres para facilitar la atención a menores.

Del mismo modo, según ha señalado la regidora, Cruz Roja ha prestado 798 atenciones y 203 en el módulo sanitario.

Ha destacado también que después de la feria se han distribuido entre el Hogar San Juan, Comedor El Salvador y Hogar La Salle alimentos donados por las casetas, un gesto que ha agradecido la alcaldesa a la Asociación Hostelería Jerez, a la Asociación de Caseteros de la Feria de Jerez, y a plantilla municipal implicada.

En cuanto a otros servicios públicos esenciales, la alcaldesa ha destacado que se ha reforzado el personal de limpieza con un servicio ininterrumpido en el que han trabajado casi 100 operarios diariamente.

Sobre la movilidad, ha destacado que casi 100.000 personas (94.792) han utilizado el autobús para desplazarse hasta la feria, lo que supone un incremento del 50% aproximadamente respecto al año anterior.

En este sentido ha señalado que se han dado más facilidades para acceder al recinto ferial utilizando los servicios públicos, señalando que también se han incrementado el número de taxis disponibles.

María José García-Pelayo ha destacado igualmente la ocupación hotelera durante la Feria del Caballo, que ha sido "récord en nuestra historia, la mejor cifra de los últimos cinco años, alcanzando el viernes y el segundo sábado de feria el 94,15%, frente al 93,11 del año pasado".

Por lo tanto, ha señalado la regidora, "vamos mejorando en todos los indicadores de calidad de nuestra feria.

Así que gracias a todos por hacerla posible".

Ha adelantado que "a partir del mes de agosto, como el año pasado, se comenzará a trabajar en la edición de la feria del año que viene, cuya fecha vendrá condicionada por la celebración del Gran Premio de Motociclismo, para que no coincidan".