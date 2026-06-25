La alcaldesa de Jerez tiende la mano a los Grupos de Acción Local de España para reivindicar el desarrollo rural

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la bienvenida a todas las instituciones participantes en el encuentro nacional 'Somos Leaders', celebrado en el Alcázar de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha dado la bienvenida a todas las instituciones participantes en el encuentro nacional 'Somos Leaders', que se está celebrado en la ciudad con la presencia de los 253 Grupos de Acción Local de España, las redes territoriales y nacionales, las autoridades de gestión y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, organizador del evento.

En este acto, la alcaldesa ha tendido la mano a los Grupos de Acción Local de todo el territorio nacional para "seguir reivindicando el desarrollo rural desde la creación de redes entre todos los agentes implicados y desde la reivindicación de una financiación justa", agradeciendo la elección de Jerez para la celebración de un encuentro "tan importante" como este.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado que la Bodega González Byass ha acogido una jornada en la que "por primera vez" se han reunido todos los actores vinculados al Programa Leader en España, convirtiendo a la ciudad en sede de un encuentro "pionero" y en "cuna" de la Declaración de Jerez de la Frontera por el fortalecimiento de Leader como "herramienta esencial para garantizar el desarrollo sostenible, la resiliencia territorial y la participación activa de las comunidades rurales en la construcción del futuro europeo".

María José García-Pelayo, junto a la teniente de alcaldesa y presidenta del ADR Campiña de Jerez y Costa Noroeste, Susana Sánchez Toro, han participado en este evento junto a la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, y Manuel Gómez Galera, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía.

La alcaldesa se ha dirigido a todos los Grupos de Acción Local para manifestarles que están en este acto para "compartir experiencias y para poner en común proyectos". "Esta es una jornada para aprender y reflexionar, en la que los responsables políticos tenemos la oportunidad de daros las gracias, porque sois el alma del campo y del desarrollo rural", ha aseverado, trasladando su convencimiento de que "para que la gente de la zona rural se sientan protegidos, lo primero que tenemos que hacer es escucharles", por lo que ha señalado que "las políticas hay que definirlas de abajo hacia arriba".

"Si queremos que se fije la población en el medio rural, es fundamental que nuestras zonas rurales cuenten con las mismas oportunidades y servicios que cuentan las grandes ciudades. Tenemos que trabajar para ofrecer a las familias de la zona rural las mismas oportunidades, y para eso necesitamos también una financiación justa", ha manifestado.

Como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado su "solidaridad y convicción" con la petición que se está haciendo por parte de todos los grupos de que se garantice en el próximo marco europeo "una financiación justa para cada uno de nuestros territorios".

En ese sentido, ha reivindicado que todo lo que tenga que ver con promover el desarrollo rural, "debe contar con unos fondos y presupuestos necesarios, y que sean los fondos justos que el campo espera recibir". Así, ha señalado que "esta es una oportunidad para lanzar a Europa un mensaje desde Jerez, si queremos apostar por el desarrollo rural, es fundamental fijar población, y para eso es necesario contar con los proyectos necesarios que hagan que nuestros pueblos puedan avanzar".

Tras el acto de apertura, ha intervenido la catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, Mercedes Molina Ibáñez, con la ponencia 'La emoción de Leader'.

Posteriormente, la lectura de la Declaración de Jerez ha estado a cargo de Rafael Llamas Salas, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y José Andrés García Moro, presidente de la Red Estatal de Desarrollo Rural.