La alcaldesa subraya la aportación de la hostelería a la proyección gastronómica de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recibido la Medalla de Oro de manos de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería (Horeca). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recibido la Medalla de Oro de manos de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería (Horeca) cuya 49ª Asamblea Anual se ha celebrado en los Museos de la Atalaya por ser Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026. Un evento en el que también ha recibido este reconocimiento Rodrigo Valdecantos Dema, de la Delegación de Turismo de la Junta Andalucía.

La alcaldesa ha felicitado a Horeca y a su presidente, Antonio de María Ceballos, por la celebración de esta asamblea en nuestra ciudad a la vez que ha agradecido el reconocimiento recibido. García-Pelayo ha expresado también su agradecimiento por todo el apoyo que la hostelería está dando para proyectar y consolidar la capitalidad evento que suponen una gran oportunidad para reforzar nuestra industria hostelera y gastronómica, tal como ha recogido el Consistorio en una nota.

Con el Ayuntamiento de Jerez, la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz trabaja a través de la Delegación de Turismo y Comercio y Consumo facilitando, por ejemplo, información estadística de sus establecimientos asociados o en la Mesa Horeca-Jerez (que tiene como objetivo representar y defender los intereses generales de las empresas hosteleras de la provincia y asesorarlas para mejorar su competitividad). En 2026, Horeca está "muy presente" en la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026 y se cuenta con su apoyo permanente.

Aprovechando el evento, Horeca ha celebrado también la Feria de Muestras de Hostelería donde los diversos proveedores del sector han podido exponer sus productos. Además de las medallas de oro de esta institución, se han entregado las insignias de oro a los asociados 2026 que han recaído en Manuela Basteiro (Restaurante La Ponderosa-El Puerto de Santa María), José Melero Sánchez (Restaurante El Campero-Barbate), Juan Antonio García García (Hotel del Mar-El Puerto de Santa María), Rafael Fernández Sánchez (Restaurante La Bodeguita del Bar Jamón-El Puerto de Santa María), José Benítez Peralta (Bar Mari Paz-Cádiz), Felipe Olarte Castillo (Restaurante Rompeolas-Cádiz) y Emilio Sancho Pedreño (Restaurante Góndola-Cádiz.).

La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz (fundada en 1977) es la principal organización empresarial que representa al sector de la hostelería en la provincia de Cádiz y actualmente cuenta con 800 empresas. Pertenece y está representada, en instituciones y organismos tanto a nivel internacional como nacional, autonómico y provincial. Abarca la organización de eventos, ferias y fiestas, concursos nacionales y autonómicos en los que se colabora tanto en organización como en su desarrollo y gestión. Entre los servicios que ofrece hay que destacar su amplio campo de gestión en aspectos relacionados con el turismo, los ayuntamientos o hacienda, entre otros.