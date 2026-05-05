Ayuntamiento activa el jueves su plan de emergencias por el inicio de la Feria de Jerez con atención a posibles lluvias

Mesa Técnica de Seguridad de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) activará el jueves 7 de mayo a las 9,00 horas el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y situación operativa 0 con motivo de la celebración de la Feria del Caballo, que contará con un plan específico de agua en caso de que fuera necesario activarlo debido a las previsiones de lluvias para este fin de semana, coincidiendo con el inicio de esta fiesta el sábado 9 de mayo.

Este plan estará vigente hasta las 23,59 horas del domingo 17 de mayo, según se determinado en el transcurso de la Mesa Técnica de Seguridad de feria, celebrada en la Jefatura de la Policía Local y coordinada por el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, y a la que ha asistido también la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

José Ignacio Martínez ha informado sobre la activación del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) virtual, que también será híbrido, ya que habrá una zona especial adecuada para reunión en caso necesario para la toma de decisiones concretas en las instalaciones de Ifeca.

El teniente de alcaldesa ha agradecido de antemano "el gran esfuerzo de organización" que implica a efectos de seguridad la organización de la Feria del Caballo, centralizando sus palabras en Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, la Asociación de voluntarios de Protección Civil, servicios sanitarios y servicio de seguridad privada, así como las áreas municipales implicadas y sus técnicos.

En ese sentido, ha puesto el acento en la previsión en sus primeros días de circunstancias meteorológicas "adversas", lo que "nos hace estar muy atentos a esta situación, para actuar en caso de incidencia de la manera más inmediata y coordinada posible".

La activación del Plan Territorial de Emergencias Local el mismo jueves, con antelación respecto a otras ediciones de la feria, responde a aunar los servicios municipales y de Policía Local en coordinación con Protección Civil y Policía Nacional, en un día "clave" junto al viernes, por ser de finalización del montaje de casetas y de entrada y salida de proveedores al recinto ferial.

De igual manera, también se atienden así las necesidades de seguridad de los días de pre-feria, en los que no hay alumbrado oficial.

Respecto a las previsiones de lluvia, se ha recordado que el Plan Integrado ya contempla las pautas de actuación sobre estos fenómenos adversos en relación a la presencia multitudinaria de personas. De esta manera, se advertirá "de manera especial" a los caseteros que guarden las precauciones debidas en el montaje de las estructuras de las casetas por la posibilidad de lluvia.

En cuanto a la emisión de los fuegos artificiales desde el Complejo Deportivo Chapín, a efectos de seguridad, se reforzará la presencia policial, teniendo en cuenta la circunstancia coincidente en horas previas del partido entre el Xerez Club Deportivo y el Conquense en el Estadio Chapín a las 19,00 horas y de un torneo de baloncesto que se celebrará también el sábado por la tarde en el Palacio de Deportes.

Para prevenir situaciones de acumulación de personas en los accesos al recinto ferial desde la puerta de la zona de atracciones, se va a establecer un servicio especial de Policía Local y Nacional junto a voluntarios de Protección Civil, para trazar el sentido de los itinerarios de salida y acceso al interior del parque González Hontoria en los instantes previos a la emisión de los fuegos artificiales y alumbrado oficial, así como en los momentos posteriores a ello.

A efectos de la limpieza y recogida de residuos, como se aplicó el pasado año, se volverá a apoyar el desalojo de la feria en torno a las 05,00 horas por parte de los efectivos policiales, de manera que a partir de las 05,30 horas los servicios de limpieza podrán realizar su labor en todo el recinto ferial.

El corte de tráfico de la calle Córdoba, avenida de las Olimpiadas y calle Feria se producirá desde el viernes a las 10,00 horas, según se ha previsto desde Policía Local en coordinación con Movilidad. Así, los proveedores y montadores de casetas podrán acceder al recinto hasta las 15,00 horas del viernes 8 de mayo, un día antes del inicio de la Feria del Caballo.