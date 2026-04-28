Ayuntamiento de Jerez aprueba adjudicación de una parcela de calle Pizarro para construir unas 50 viviendas

Archivo - Fachada de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la propuesta de adjudicación al licitador que ha presentado la mejor oferta en el procedimiento para la enajenación de la parcela municipal situada en el entorno de la calle Pizarro, con capacidad para la construcción de un mínimo de 53 viviendas protegidas, por una cuantía de 1,8 millones de euros.

Este acuerdo constituye el trámite previo a la adjudicación definitiva de estos suelos (ubicados en el Área de Reforma Interior ARI F-16 Pizarro) y se enmarca en la política activa de suelo que se está llevando para impulsar la promoción residencial asequible, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La convocatoria incluía otras dos parcelas situadas en El Carrascal y La Milagrosa, que finalmente han quedado desiertas al no haberse presentado ofertas, lo que llevará al Ayuntamiento a analizar nuevas fórmulas para su puesta en carga nuevamente.

La empresa propuesta como adjudicataria, Realizaciones Humanas y Técnicas de Arquitectura SL, ha presentado una oferta por importe de 1,8 millones de euros, IVA incluido. En el acuerdo aprobado se le ha requerido la documentación previa necesaria para formalizar la adjudicación, la cual deberá aportar en el plazo de diez días hábiles conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.

La oferta presentada por el adjudicatario incluye, como mejora respecto del tipo mínimo de licitación, la reducción en un 4% del precio máximo legal de venta limitado a 2.610 euros por metro cuadrado útil establecido en la licitación. Esto significa que el precio máximo de venta de las viviendas que se construyan, limitado por Ley y establecido en el Pliego, se verá reducido además en un 4% extra.

La parcela objeto de esta actuación es el resultado de la agrupación de las fincas 2A y 2B del proyecto de reparcelación del ámbito ARI F-16 Pizarro. Cuenta con una superficie de 1.661,98 metros cuadrados y una edificabilidad total de 5.961 metros cuadrados, lo que permitirá el desarrollo de una promoción significativa de vivienda protegida en una zona consolidada de la ciudad.

Como ha explicado la delegada de Vivienda y Urbanismo en el Ayuntamiento, Belén de la Cuadra, esta actuación se suma a otras ya impulsadas recientemente, como ha sido la adjudicación de dos parcelas que son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa. Una se encuentra en la zona de Pozoalbero, con capacidad para 192 viviendas protegidas en régimen general, y la otra en la calle Cristal, destinada a vivienda libre.

Como ha subrayado la responsable municipal, se está desarrollando "una política activa" de promoción de vivienda protegida basada en la movilización de suelo público, la colaboración con la iniciativa privada y la agilización de los procedimientos administrativos, con el objetivo de "incrementar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias".

Dentro de esta línea de trabajo, el Ayuntamiento está gestionando distintas medidas orientadas a dinamizar el mercado residencial, entre las que se incluyen la identificación y puesta a disposición de nuevas parcelas municipales, la revisión de planeamientos para favorecer la edificabilidad en determinados ámbitos, y el refuerzo de los mecanismos de colaboración público-privada que permitan acelerar la ejecución de promociones.

Asimismo, se están adoptando iniciativas para mejorar la gestión urbanística y reducir los plazos de tramitación de licencias, lo que contribuye a generar un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo de proyectos residenciales.