El Ayuntamiento de Jerez aprueba un proyecto para evitar acumulaciones de agua en distintos puntos de la ciudad

Jaime Espinar en las obras de la calle Porvenir. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado el proyecto de mejora de captación superficial y de acometidas municipales en el término municipal de Jerez, que tiene un presupuesto de 220.135 euros, para dar respuesta a las demandas de los vecinos que se ven afectados por inundaciones, charcos o acumulaciones de agua que se generan de forma recurrente en días de lluvia, debido a deficiencias existentes en rasantes con puntos bajos que no tienen capacidad para evacuar el agua acumulada.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el proyecto, que será ejecutado por la empresa concesionaria del agua Aquajerez, dentro de su Plan Anual de Inversiones, prevé intervenciones en zonas donde se han detectado estas incidencias, entre las que figuran la avenida María Auxiliadora, a la altura de Monte Alto, donde se ha identificado la formación recurrente de charcos debido a la escasa capacidad de drenaje en la zona.

Igualmente, en la calle Santa Josefina se acumula agua en la vía pública tras episodios de lluvias intensas, o un tramo de la calle Hermano Eleuterio José, donde la inexistencia de rejillas pluviales provoca acumulaciones de agua en esta vía e inundaciones en las calles adyacentes.

El Ayuntamiento ha indicado que de igual modo, se contemplan intervenciones de mejoras en la avenida Chema Rodríguez, donde se han registrado inundaciones recurrentes debido a la falta de un drenaje eficiente para aguas pluviales; o en varios puntos de Picadueña Baja en los que la falta de urbanización completa genera que el sistema de saneamiento y drenaje no esté correctamente implementado.

Finalmente, el Ayuntamiento ha destacado otras actuaciones que se llevarán a cabo en la calle Pilar Paz Pasamar, donde existe un punto bajo que dificulta la evacuación de las escorrentías que se producen en días de lluvia; en la Glorieta Juan Holgado, que genera problemas de desagüe a una vivienda; o en la avenida de Andalucía, donde hay varios puntos bajos que originan grandes charcos cada vez que llueve.