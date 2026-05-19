Ayuntamiento de Jerez aprueba la reordenación de las antiguas bodegas Croft para acoger actividades económicas

Antiguas bodegas de Croft en Jerez de la Frontera (Cádiz) - GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado, con carácter inicial, el Estudio de Detalle para la reordenación de un conjunto de parcelas situadas en las antiguas bodegas de Croft, que irán destinadas a la implantación de usos vinculados a actividades económicas.

El documento, denominado 'Estudio de Detalle de la Manzana Este de la zona de actividades económicas del A.P.I. Croft del PGOU de Jerez', se tramita a instancias de sus promotores, que aportaron toda la documentación correspondiente el pasado mes de abril, como ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada municipal de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha apuntado que el proyecto de urbanización de la zona de actividades económicas de Croft se aprobó "en junio de 2024", y que una vez ejecutado el pasado mes de enero, se suscribió el acta de recepción de las citadas obras por parte de la administración local.

Es por eso que las tres parcelas que integran actualmente la manzana objeto del presente Estudio de Detalle se consideran ya suelo urbano, una vez culminada la actuación de transformación urbanística de estos suelos.

El objetivo principal de este estudio es reconfigurar las parcelas y optimizar la distribución del suelo, adaptando determinados parámetros de ordenación a las necesidades actuales del desarrollo de la manzana, que tiene una superficie total de 15.982 metros cuadrados y una edificabilidad total asignada de 33.737 metros cuadrados.

Belén de la Cuadra ha explicado que la tramitación de este instrumento de ordenación, que se lleva a cabo cumpliendo los parámetros establecidos por el planeamiento vigente, permitirá que sus promotores puedan implantar la actividad económica que tengan prevista en estos terrenos, con lo que, "una vez más" se está facilitando las condiciones necesarias para posibilitar la llegada de nuevas inversiones a la ciudad y generar "nuevas oportunidades".

Además, ha subrayado que la gestión de este Estudio de Detalle, que deberá ser aprobado de manera definitiva por el Pleno, constituye "un paso necesario" para avanzar en la transformación urbanística de zonas como Croft, con capacidad para "atraer el interés de la iniciativa privada en suelos con potencial de desarrollo".