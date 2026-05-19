El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) acometerá la ampliación del vallado de la parcela de la Jefatura de Policía Local

Vallado exterior de la parcela de la Jefatura de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado la próxima ejecución del proyecto de ampliación del vallado exterior de la parcela de la Jefatura de la Policía Local, situada en la avenida de la Universidad. La actuación cuenta con un presupuesto de 109.016,70 euros y un plazo de ejecución previsto de tres meses.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que este proyecto tiene como objetivo principal reforzar y ampliar el cerramiento exterior de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local, mejorando la seguridad del recinto y la organización funcional de los espacios vinculados al edificio municipal, que se dotará de mayor número de aparcamientos.

La intervención forma parte de la estrategia de "mejora progresiva" de los equipamientos públicos y de modernización de las instalaciones vinculadas a los servicios esenciales de la ciudad, como ha apuntado el concejal.

En este sentido, ha detacado que esta nueva actuación permitirá optimizar las condiciones de seguridad y operatividad de la Jefatura de la Policía Local, favoreciendo además una mejor integración y delimitación de los espacios exteriores del recinto.

De manera pormenorizada, la actuación contempla la creación de un nuevo cerramiento exterior, así como la conexión del espacio libre existente en el frente de la avenida de la Universidad con el nuevo espacio generado que tendrá uso restringido.

Asimismo, el proyecto incluye el desplazamiento de determinadas instalaciones existentes para posibilitar la ejecución del nuevo vallado y la incorporación de nuevas conexiones eléctricas destinadas al funcionamiento de las puertas peatonales y de acceso de vehículos previstas en el cerramiento.

Este proyecto conlleva además el traslado del aparcamiento de bicicletas cerrado que se ubica actualmente junto a la Jefatura de la Policía Local hasta el Campus Universitario, en la misma avenida de la Universidad. El desplazamiento de esta infraestructura de forma definitiva facilitará el fomento de la movilidad sostenible entre los miembros de la comunidad universitaria y ofrecerá un espacio resguardado más próximo al alumnado, al profesorado y al resto del personal, impulsando la seguridad de sus vehículos frente a la posibilidad de robo.

Esta actuación se enmarca dentro de las políticas municipales orientadas a la conservación y adecuación de las infraestructuras públicas, con el objetivo de garantizar espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades actuales de los servicios municipales y de la ciudadanía.