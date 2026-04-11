El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) adjudica el contrato de conservación y mantenimiento de parques y jardines

Archivo - Imagen de archivo del teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha adjudicado a la empresa OHL Servicios-Ingesan el nuevo contrato de servicios de conservación y mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas y arbolado viario por importe de 5.173.433,35 euros, que incluye "importantes mejoras en materia de rotondas, poda de palmeras y dotación de personal". Su duración será desde la formalización del contrato y por un periodo de cuatro años desde el inicio del servicio, con la posibilidad de un año más de prórroga.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, el nuevo servicio abarca la conservación y mantenimiento de los distintos espacios verdes de la ciudad, como son parques urbanos, zonas ajardinadas, jardineras, estructuras florales, espacios verdes viarios así como labores de jardinería efímera, parterres, macetas, exornos y plantas de interior en las dependencias municipales de Consistorio, colegios de Educación Infantil y Primaria públicos, edificios históricos y eventos ocasionales y demás zonas municipales dotadas y habilitadas como espacios verdes, así como arbolado viario de alineación del municipio.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que el nuevo contrato posibilitará la ampliación de la dotación de maquinaria moderna y específica para la limpieza y embellecimiento de los parques y los jardines de la ciudad, así como que se complemente la cobertura de tareas como la recogida de las naranjas.

Al hilo, el Consistorio local ha destacado la adaptación del servicio a las nuevas zonas de expansión de la ciudad que han sido recepcionadas por parte del Ayuntamiento, dando así respuesta a las necesidades de las nuevas urbanizaciones y crecimientos urbanos de la ciudad.

En materia de recursos humanos, el nuevo contrato supone una mejora de las condiciones y derechos laborales de la plantilla, como ya avanzara la alcaldesa, María José García-Pelayo, al comité de empresa en una reunión celebrada a finales del pasado año. En este sentido, Jaime Espinar ha subrayado que el servicio contará con 80 empleados, 72 subrogados y ocho de nueva contratación.

Al contrario de lo que venía sucediendo hasta la fecha, se cubrirán las vacaciones de los trabajadores, impidiendo de este modo que en épocas de verano la plantilla quedase reducida a la mitad.