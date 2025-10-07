El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) autoriza a bares y restaurantes instalar barras en la calle durante Navidad

Archivo - Imagen de una zambomba en Jerez de la Frontera durante el puente de la Constitución. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado autorizar la instalación de mostradores y barras en espacios públicos durante las fiestas navideñas para favorecer la actividad de la hostelería y ofrecer un servicio acorde con la afluencia de personas que se produce durante estas fechas en la localidad gaditana.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que esta actividad se podrá realizar los días 22 y 29 de noviembre, así como los días 6, 7, 8, 13, 20 y 24 de diciembre de 2025, coincidiendo con el periodo oficial de zambombas.

Igualmente, se han aprobado las bases a las que deberán ajustarse las autorizaciones que se concedan. Según estas, la instalación de estos elementos en la calle requerirá de autorización expresa y podrán solicitarla los titulares de los establecimientos clasificados de hostelería y de ocio y esparcimiento en el Decreto 155/2018 de 31 de julio por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, y que cuenten además con licencia de apertura o declaración responsable.

La solicitud deberá presentarse con al menos diez días hábiles de antelación sobre la fecha prevista para la instalación de las barras o mostradores, acompañada de la correspondiente documentación general o particular.

Asimismo, las bases especifican que para poder autorizar la colocación de los mostradores o barras será necesario que el titular del establecimiento cuente con licencia de instalación de terraza de veladores y que éstos no se ubiquen fuera del espacio autorizado en la citada licencia.

El Ayuntamiento ha reseñado que la ubicación de los mostradores o barras no podrá obstaculizar la entrada al local, de tal forma que el interior del establecimiento siga funcionando como tal, incluyendo la entrada a los servicios del mismo.

Además, los servicios que se presten desde las barras o mostradores serán los propios y habituales del establecimiento, excepto las bebidas que se expenderán en recipientes desechables, estando prohibido el uso del vidrio.

Las bases incluyen algunas "particularidades" para su autorización cuando la solicitud de instalar estos elementos en la vía pública coincida con las fechas de celebración de zambombas, en cuyo caso, los establecimientos interesados deberán cumplir una serie de condiciones.

En el ámbito del centro histórico, los elementos que instalen en la vía pública deberán presentar características estéticas adecuadas al entorno en que se ubiquen y acordes a la celebración de la Navidad, y no estará permitido el uso de luminarias, como pueden ser las luces de neón.

En el supuesto de que los establecimientos no cuenten con terraza de veladores, las bases especifican que los mostradores o barras se colocarán en el frente de su fachada, sin que su longitud supere la de la citada fachada y sin que se obstaculice la entrada al local, de tal forma que el interior del establecimiento siga funcionando como tal, incluyendo la entrada a los servicios del mismo.

En todo caso, apuntan estas bases, se respetará un área libre de obstáculos como paso para garantizar la accesibilidad necesaria. A estos efectos deberá existir una separación de toda la línea de fachada igual o superior a 1,80 metros para garantizar el itinerario peatonal accesible.