El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) autoriza la reparación del aparcamiento subterráneo del antiguo Cine Astoria

La Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico ha autorizado la ejecución de diversas obras de reparación en el aparcamiento subterráneo situado bajo la plaza pública del antiguo Cine Astoria, una actuación largamente demandada por los usuarios del garaje. La plaza, con una superficie de 1.372,50 metros cuadrados, cuenta bajo rasante con un aparcamiento de 36 plazas de propiedad de residentes de la zona.

Así lo ha explicado el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, que ha presidido la Comisión Local de Patrimonio Histórico junto a la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra. En la sesión se han analizado distintas propuestas de intervención presentadas por empresas, entidades y particulares sobre inmuebles, locales y espacios de la vía pública.

En líneas generales, la intervención incluye las obras de reparación de daños necesarias para paliar los efectos de las filtraciones que se han venido produciendo en el citado aparcamiento, y que tienen su origen en una serie de deficiencias existentes en el sistema de impermeabilización de la plaza pública situada sobre el garaje, lo que permite la infiltración de agua hacia el interior del forjado.

Así pues, la reparación planteada conllevará la ejecución de un sistema completo de impermeabilización, incluyendo el tratamiento adecuado de los encuentros con elementos verticales. De este modo, se conseguirá eliminar definitivamente las filtraciones y restituir las condiciones de salubridad y conservación del garaje.

De manera detallada, entre las actuaciones previstas se contempla el levantado del pavimento existente en las zonas afectadas, previa limpieza y preparación del soporte; la ejecución de sistema de impermeabilización; y el tratamiento de puntos singulares y la colocación de un nuevo pavimento transitable.

OTROS ASUNTOS

En otro orden de cosas, se ha dictaminado favorablemente la propuesta de adaptación de un edificio bodeguero situado en la calle Doña Blanca, que actualmente tiene uso de comercio, y que será reacondicionado como comercio de alimentación.

Igualmente, se han autorizado las obras de división interior de carpintería y de tabiquería para crear un centro de audioprótesis en la calle Lancería; también se ha dado el visto bueno a la intervención propuesta en el edificio de la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz, situada en la calle Tornería, al objeto de llevar a cabo una serie de reparaciones necesarias en distintas partes del inmueble, como pueden ser la fachada y los balcones, cubiertas o en zonas del patio.

Por último, del orden del día se ha abordado la autorización de las obras de división en dos de un local situado en un edificio de la calle Medina para adecuar uno de ellos a uso de vivienda, manteniendo el otro su actual uso de estudio fotográfico.