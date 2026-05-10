Moreno pide "último esfuerzo" para ganar "ampliamente" y contar con "fortaleza" para defender intereses andaluces

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo, a una semana de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, un "último esfuerzo" en la "recta final" para ganar "ampliamente" y contar con un gobierno con "fortaleza" para defender los intereses de una comunidad que no se merece "el trato" que recibe del Ejecutivo nacional.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en un mitin en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Según el PP-A, han asistido unas 6.000 personas al acto, en el que también ha intervenido el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Moreno ha insistido en que se necesita una mayoría de "estabilidad" y "seguridad" para "tener la fortaleza de defender los intereses" de Andalucía y para tomar las decisiones "que habrá que tomar para que los andaluces estemos protegidos".

"Por eso, necesito que hagáis un último esfuerzo; os pido un último esfuerzo y un último compromiso, tenemos que llenar las urnas de votos, de ilusión y de esperanza", ha recalcado, apuntando que eso solo lo puede hacer el PP.

Ha insistido en que, a partir del 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas, se reactivarán los "compromiso" que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, la "recaudación del 100% de los impuestos de Cataluña y la financiación singular". "Por lo tanto, van a venir tiempos difíciles y necesitamos una mayoría suficiente, de seguridad, de futuro y de confianza", ha dicho.

Ha defendido que Andalucía siempre ha sido una comunidad "leal" al país, contribuyendo "como el que más al bienestar del conjunto de este gran proyecto común y compartido que es España". Pero ha advertido de que nunca cerrará "los ojos" ni se pondrá de "rodillas" ni aguantará un "maltrato permanente y constante a todos y cada uno de los andaluces".

"No lo voy a hacer nunca y me enfrentaré a cualquier gobierno que limite nuestras posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de futuro", ha sentenciado Juanma Moreno quien ha criticado el "trato" que el PSOE de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero (candidata del PSOE-A a la Junta) está dando a Andalucía.

Ha denunciado además que el Gobierno central "nos ha crujido impuestos, especialmente" Montero en su etapa como ministra de Hacienda, y la pregunta que se hace es si España "ha recaudado más dinero que en toda la historia de la democracia" y el Ejecutivo nacional tiene "más fondos europeos que ningún otro gobierno de la historia" del país, "dónde está el dinero".

Juanma Moreno ha expresado su agradecimiento a Núñez Feijóo por su presencia en la campaña de las elecciones andaluces y lo ha calificado como una "persona generosa, sensata, capaz y que siente y ama a España como pocos dirigentes políticos". Se ha mostrado convencido de que, "sin lugar a dudas", será el próximo presidente del Gobierno central.

"Núñez Feijóo es el presidente que necesitamos en España cuanto antes", ha indicado Moreno.

Ha señalado que Feijóo tendrá entre sus tareas como "presidente" del Gobierno dar solución al problema de la vivienda en España. Ha indicado que también tiene él este compromiso como presidente de la Junta y ha criticado la "tómbola" de los partidos de la oposición sobre las promesas de construcción de viviendas.

"Alberto, la de trabajo que tienes por delante, no te queda nada, cuando llegues al gobierno; la de cosas que tienes que cambiar, pero lo vamos a hacer y te ayudaremos desde Andalucía a hacerlo", ha dicho al presidente del PP.



