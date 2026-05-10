Montero reivindica el sello del PSOE-A en la "modernización" de Andalucía para movilizar voto a una semana del 17M

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). El secretario general del PSOE y preside - Nono Rico / Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha incidido este domingo en reivindicar el sello de los gobiernos socialistas en la "modernización" de la comunidad autónoma para apelar a la movilización del voto a una semana de las elecciones del próximo 17 de mayo.

Ha sido en el transcurso de un mitin que ha compartido este domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz) con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un aforo de unas 1.200 personas.

María Jesús Montero ha augurado la victoria de su formación en los comicios del domingo, y ha añadido que con ella "ganan los ciudadanos, los derechos, los servicios públicos", tras lo que ha querido también reivindicar "el trabajo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía con esta tierra, con su gente".

"Tenemos que reivindicar cada día que ha sido el PSOE de Andalucía el arquitecto de la modernización de los servicios públicos, del bienestar de los ciudadanos de Andalucía", y quienes han dado "derechos a los ciudadanos", ha añadido la candidata socialista, quien al inicio de su intervención se ha visto interrumpida por uno de los trabajadores que durante casi un mes han protestado subidos a una grúa de Navantia San Fernando al no ser contratados.

El trabajador ha denunciado las "listas negras" en el sector del metal, y ha proclamado que "viva la clase obrera", a lo que María Jesús Montero ha respondido que "viva siempre", pero le ha pedido que le dejara expresarse con libertad.

CRÍTICAS A MORENO

Montero ha cargado contra el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de quien ha criticado que "no quiere debatir de modelo de sociedad, de política". "En esto es en lo que está el Partido Popular en Andalucía, en hurtarle a los ciudadanos el debate sobre los modelos de sociedad que nos jugamos el próximo domingo, en quitarle a los ciudadanos la capacidad de ver que hay un partido, el PSOE, la única alternativa real al PP, que va a eliminar las listas de espera".

También ha reivindicado al PSOE-A como el partido que va a "arreglar el problema de la vivienda, con la ayuda del Gobierno de España", para que los jóvenes, "aquellos que tienen pocos recursos, no estén sin poder tener un techo, un lugar donde vivir", que "le permita formar su familia", y tener "independencia, capacidad para seguir creciendo".

Montero ha acusado a Moreno de haber convertido la Junta de Andalucía más en "un escaparate 'photocall' que en un instrumento para transformar la vida de los andaluces", y ha incidido en defender que el PSOE-A sí quiere "hablar del modelo de sociedad" y "contrastar" qué plantea cada uno para la sanidad o la educación pública, y en ese punto ha vuelto a tildar de "indignante" el comportamiento del Gobierno de Moreno ante la "negligencia de la Junta de Andalucía" con los cribados de cáncer de mama.

Montero ha indicado también que "un lío" no es reformar la sanidad, como, según ha criticado, piensa Moreno, sino que "un lío es el que tienen las familias que tienen que esperar para ser atendidos por el médico, o el que tienen los padres con niños con necesidades educativas, porque no hay en los colegios la plantilla para atenderlos, o el que tienen las familias que esperan la dependencia".

"Para eso estamos en las instituciones, para seguir gobernando, para seguir trabajando por ese interés de los ciudadanos, y por eso nos jugamos tanto el próximo domingo", ha añadido Montero, que ha animado a los militantes a "explicarle esta realidad" a su entorno "más cercano", y hacerle ver que el PP quiere "barra libre, cheque en blanco, para seguir privatizando, o para seguir sin construir viviendas del parque público de alquiler".

La candidata ha concluido proclamando que, "con más gana, con más proyecto, con más ilusión que nunca, aquí está el Partido Socialista de Andalucía, que es la esperanza de miles de ciudadanos y de ciudadanas", y que no va a "consentir ni un paso atrás en los avances de la igualdad de mujeres y hombres, en el tratamiento de las enfermedades como el cáncer de mama", según ha abundado antes de finalizar que el PSOE-A "cuando se activa es imbatible y arrastra a la sociedad progresista, a los hombres, a las mujeres, a todos aquellos que tienen que votar el próximo domingo", ha zanjado.

