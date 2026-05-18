Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) despliega una pancarta contra la Lgtbifobia y conmemora los 25 años de Jerelesgay

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y la presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez, junto a concejales y miembros de Jerelesgay en el despliegue de una pancarta contra la Lgtbifobia - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio gaditano de Jerez de la Frontera se ha sumado este lunes 18 de mayo a la reivindicación del Día contra la Lgtbiqap+fobia con la colocación de la pancarta conmemorativa en la fachada del Ayuntamiento, además de celebrarse en esta jornada los 25 años de la asociación Jerelesgay, presidida en la actualidad por Susana Domínguez.

En el acto han estado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la presidenta de Jerelesgay, así como los teniente de alcaldesa, Jaime Espinar y Susana Sánchez, miembros de la Corporación municipal y representantes de Jerelesgay y Pandora Club, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha apuntado en su intervención a que el pasado domingo se terminó el día con la iluminación de los edificios municipales con los colores del arcoiris --símbolo del colectivo Lgtbi--, y este lunes, ha añadido, "queríamos celebrar este acto simbólico, que es significativo y que debemos mantener para siempre, porque es una forma de mantener muy vivo ese recuerdo de que Jerez fue la primera ciudad de España que instaló en su Ayuntamiento la bandera arcoiris".

En ese sentido, ha anunciado que se está preparando un mes de junio "muy especial", felicitando a Jerelesgay por estos 25 años "defendiendo la igualdad", extendiendo estas palabras a "todo Jerez" que "se va a volcar para que lo celebremos como ciudad".

"Les pido a los jerezanos y las jerezanas que sigamos trabajando por una sociedad más justa, más humana y más solidaria. Hoy es un día para agradecer, y es un día también para condenar el comportamiento de las personas que no respetan, Jerez es una ciudad libre, y la libertad se conquista desde el respeto a los demás", ha comentado la alcaldesa.

Por su parte, la presidenta de Jerelesgay ha recordado que fue el 17 de mayo de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. "Nos tildaban de enfermos y nosotros siempre hemos defendido que el amor no es una enfermedad, que la enfermedad es el odio. A la fobia se la relaciona mucho con el miedo, pero la fobia es odio", ha continuado.

Susana Domínguez ha advertido que "muy a nuestro pesar, y aunque la sociedad va avanzando", los datos indican que hay "un repunte" de agresiones a la comunidad Lgtbi, y que "por eso tenemos que seguir luchando contra esa lacra del odio hacia la diversidad".

En este acto ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, así como de otras administraciones como la Diputación de Cádiz, animando a toda la ciudadanía a participar este mes de junio en la programación que se va a organizar para celebrar el mes del Orgullo.

El Día contra la Lgtbiqap+fobia se conmemora el 17 de mayo para concienciar sobre la discriminación y abusos que todavía sufren en nuestra sociedad personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Con ello se busca visibilizar que, "a pesar de los avances y la mayor aceptación social", aún se registran casos de violencia y acoso por la orientación sexual o identidad de género.

Desde el año 2005 comenzó a celebrarse en diferentes países el Día contra la Lgtbifobia con manifestaciones que reivindican la igualdad de derechos para personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Al coincidir en domingo, los actos conmemorativos se han celebrado este lunes.

Con este objetivo de sensibilización en igualdad y de prevención de cualquier tipo de acoso o violencia contra el colectivo de personas Lgtbiqap+, el Ayuntamiento de Jerez trabaja durante todo el año de la mano con Jerelesgay, "desde el compromiso conjunto con una sociedad más igualitaria y libre de discriminación", como se ha apuntado.

La Delegación de Igualdad y Diversidad ofrece dentro de la Oferta Educativa Municipal el programa educativo 'Lgtbifobia Cero', dirigido a alumnado de quinto y sexto de Primaria, ESO, Bachiller y ciclos formativos, que en este este curso 2025/26, ha recibido 51 peticiones de 30 centros educativos de la ciudad. Hasta el momento, en este curso se ha atendido a 528 estudiantes, en concreto, 258 chicas y 270 chicos.