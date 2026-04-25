El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia este lunes la instalación del entoldado en la calle Larga

Archivo - Vista del emblemático edificio del Gallo Azul en Jerez de la Frontera (Cádiz). Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento iniciará este lunes, 27 de abril, los trabajos para la instalación del entoldado en la calle Larga, una vez concluido el Gran Premio de España de Motociclismo. Esta actuación tiene como objetivo mejorar el confort climático de esta vía, una de las principales arterias del centro comercial de Jerez, y en esta primera fase abarcará el tramo comprendido entre la esquina del Edificio El Gallo Azul y la intersección con la Plaza del Banco.

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha explicado en una nota que desde su área, en colaboración con las delegaciones de Urbanismo y Turismo, ya se está informando a las asociaciones de comerciantes del centro y a los establecimientos en general sobre los detalles de la intervención y la planificación de las obras. Además de las visitas informativas puerta a puerta, se ha elaborado un cartel explicativo con la programación de los trabajos.

Esta fase del proyecto, adjudicada recientemente a la empresa Ejoc2004 por un importe de 271.966,86 euros, se enmarca en la primera fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado al 50% entre el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía.

En cuanto a la planificación de los trabajos, se prevé que la semana que viene se inicien los trabajos de cimentación previa a la instalación de uno de los postes del sistema de entolado en la zona más cercana a la Oficina de Atención Policial. Con motivo de la festividad del 1 de mayo, tras esta actuación se procederá a la retirada de toda la maquinaria para garantizar la plena disponibilidad del espacio público durante esos días.

Ya a partir del lunes 4 de mayo, estas labores se desarrollarán de forma continuada a lo largo del tramo de la calle que es objeto de esta actuación, siguiendo así una planificación que permita compatibilizar su ejecución con la actividad cotidiana de la zona.

El procedimiento de actuación contempla el acotamiento de la zona desde la mitad de la calle hasta el lugar de colocación de los postes; para ello, se irán alternando los lados de la calle para optimizar los tiempos de ejecución. Asimismo, se acotará el espacio necesario para ejecutar los trabajos de cimentación previo a la instalación de dos postes en cada fase. Este cerramiento permanecerá instalado entre cuatro y cinco días, periodo necesario para el secado de la cimentación y el posterior encolado.

En las zonas con presencia de veladores, la intervención se realizará de forma más gradual, de manera que se procederá a la instalación de un poste a la vez. Esta medida permitirá la instalación parcial de las terrazas o, en su caso, facilitar su reubicación temporal, minimizando así el impacto sobre la actividad hostelera.

Asimismo, García ha subrayado que, aunque el espacio de acceso a los establecimientos podrá verse limitado de manera puntual, en ningún caso se producirá el cierre de comercios ni la interrupción de su actividad.

Por último, la responsable municipal ha agradecido la colaboración de los comercios del centro, que están mostrando comprensión y buena disposición ante esta actuación. En este sentido, ha subrayado que la intervención se enmarca en la estrategia municipal de mejora del espacio público y de apoyo al comercio local, apostando por actuaciones que favorezcan la sostenibilidad, la habitabilidad urbana y el atractivo de los principales ejes comerciales de la ciudad.