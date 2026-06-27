El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) mejorará los horarios del servicio de autobús urbano de cara a este verano

Imagen de la lista de horarios de verano de los autobuses en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El servicio de autobuses urbanos de Jerez (Cádiz) se regirá por un nuevo horario de verano entre los días 29 de junio y 6 de septiembre y que está diseñado de acuerdo con el uso del autobús que realiza la población durante la época estival, una vez que ha finalizado el curso escolar.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha destacado del servicio de autobuses urbano que se desarrollará este verano que "a diferencia de campañas anteriores, va a mantener la totalidad de la flota, al igual que durante el invierno, garantizándose el mismo número de unidades en circulación, tanto en los turnos de mañana como de tarde", según ha recogido el Consistorio en una nota.

Asimismo, ha resaltado "el esfuerzo realizado para ampliar el horario de finalización en la mayoría de las líneas, en comparación con veranos anteriores", destacando que "en un alto porcentaje de las rutas, el servicio concluirá más tarde que en el horario de invierno, adaptándose a la demanda de movilidad nocturna de la ciudadanía".

Los nuevos horarios de verano de cada línea podrán consultarse a partir del 28 de junio en las paradas de autobús y en la página web oficial de Comujesa, www.comujesa.es, en el apartado 'Información útil'. Para cualquier consulta o información adicional, se han habilitado también dos números de teléfono de atención al usuario, el 900 859 775 y el 956 900 003.

Junto con la puesta en marcha del nuevo horario de autobuses de este verano, el servicio de transporte urbano pone en marcha una reestructuración de la Línea 17 diseñada para aumentar la conexión con el Hospital de Jerez y con zonas de mayor población, lo que previsiblemente contribuirá a un incremento en el número de usuarios.

El cambio consiste en sustituir un tramo del trayecto de avenida Reina Sofía por otro en avenida María Auxiliadora para optimizar los tiempos de viaje, evitar puntos de congestión habituales y mejorar la cobertura de la red.