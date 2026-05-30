El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) planea ocho actuaciones de accesibilidad en las calles Petenera y Palo Cortado

Actuaciones en las calles Petenera y Palo Cortado en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos, planea la realización de ocho actuaciones de adecentamiento y accesibilidad en los corredores de comunicación de calle Petenera y Palo Cortado, en la Barriada de La Coronación, respondiendo al compromiso de "impulsar la regeneración urbana de los espacios públicos de la ciudad y atender las demandas los vecinos y vecinas de esta zona".

Tal y como ha especificado el Consistorio jerezano en una nota, concretamente, se ha diseñado la realización de seis rampas para mejorar la accesibilidad entre las calles Palo Cortado y Petenera, así como la ejecución de dos obras de pavimentado en zonas donde el firme se encuentra en mal estado.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que en esta barriada del distrito oeste de la ciudad existe una "gran preocupación" por el estado de deterioro de la calle Palo Cortado y las zonas peatonales que conectan con la calle Petenera, que presentan escalones partidos, zonas hundidas, pavimento dañado y problemas de accesibilidad.

Por este motivo, ha señalado, "estamos estudiando varias actuaciones municipales para incluirlas en el proyecto más inmediato, con el fin de solucionar todas estas necesidades, dar un realce de calidad a esta zona, y respuesta a los vecinos del entorno".

Además, ha señalado que una vez conocidas la necesidad de intervención en estas calles y realizado un primer estudio, tendrá lugar una visita a la barriada, en compañía de los vecinos "para concretar detalles de las actuaciones que van a realizarse y que ninguna petición quede sin solución".

Finalmente, el teniente de alcaldesa ha indicado que las principales deficiencias que se aprecian en estas calles tienen que ver con problemas de accesibilidad relacionadas con el mal estado del pavimento y los bordillos, deterioro de arquetas y la existencia de escalones insalvables para las personas con movilidad reducida.

Por todo esto propone realizar un nuevo pavimentado, rampas que conviertan las calles en zonas accesibles para todos, y en definitiva crear un "entorno mejor, mejorando el tránsito peatonal y la estética".