El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) recupera el uso de la finca El Altillo donde estaba el restaurante Universo Santi

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado de manera definitiva el expediente para la extinción de la concesión administrativa que fue otorgada, de forma directa y gratuita, a la Fundación Universo Accesible (FUA) para el uso de una edificación y de los terrenos aledaños de propiedad municipal situados en la finca de El Altillo, donde se abrió el restaurante Universo Santi.

La finca que recupera ahora el Ayuntamiento cuenta con una superficie de 4.320 metros cuadrados y está situada en la confluencia de la Avenida de Andalucía con la calle Ursulina, como ha detallado la administración local en una nota.

El acuerdo, adoptado por Junta de Gobierno Local, incluye también la aprobación definitiva de la relación de los bienes que va a revertir al Ayuntamiento como consecuencia de la extinción de la presente concesión administrativa. Estos bienes consisten en una parcela con una extensión superficial de 4.320 metros cuadrados, y un edificio con una superficie construida de 746,25 metros cuadrados.

El edificio incluye distintas estancias y espacios de usos varios, entre ellas una zona de entrada y distribuidor, bar, distintas salas de comedores, cocina, cámaras de almacenaje y despensa, cuartos de lavado, despachos y aseos, entre otras.

Este expediente tiene como objeto recuperar el uso de este espacio al no cumplirse, por parte de la entidad concesionaria, los objetivos y criterios de la concesión administrativa, entre ellos, la explotación del proyecto Restaurante Universo Santi, la obligación de mantener en buen estado el parque forestal que rodea los terrenos que fueron objeto de concesión, así como el cuidado en la conservación del edificio y las instalaciones.