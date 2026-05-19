García (Adelante) reitera que "no hay margen de acuerdo" con Moreno: "Haremos la oposición más dura y contundente"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, durante un acto de campaña. - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reiterado este martes que "no hay margen de acuerdo" para la investidura del candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

"Intentaremos sacar nuestras propuestas, pero clarísimamente nosotros vamos a hacer la oposición más dura y contundente a un señor que está privatizando la sanidad, que está privatizando la universidad y que ha hecho cosas como lo de los cribados de cáncer de mamá, que nos pone todavía los vellos de punta a todo el mundo", ha afirmado en una entrevista en 'La Hora de la 1' en TVE.

Sobre el desarrollo de la futura legislatura, García ha defendido la "coordinación" con Por Andalucía a la hora de plantear "algunas cosas, desde la independencia de que somos proyectos diferentes". "El problema de la izquierda no es la unidad, el problema es que nos vota poca gente, así de simple", ha señalado tras volver a ser preguntado por una unión entre ambos partidos.

Acerca de los resultados de las elecciones del 17 de mayo, en las que la formación ha pasado de dos a ocho escaños en el Parlamento, el portavoz ha destacado que se han convertido en "una herramienta útil para echar a las derechas" y ha marcado distancia con el PSOE.

"Tenemos un hueco porque había una necesidad de otra izquierda diferente, que defendiera a Andalucía, que fuera soberanista andaluza y que fuera independiente del PSOE. Y además, la cuestión de la alegría. Nosotros estamos dispuestos a disputarle a la derecha algunos conceptos que está muy empeñada en robarnos", ha subrayado. En este sentido, García ha puesto en valor que su formación "le ha quitado votos a Vox".

"Ese descontento es real, en vez de para el odio vamos a intentar canalizarlo para más comunidad, más derechos, para señalar a los ricos, a los fondos de inversión, a los bancos, a la gente que está verdaderamente generando esas condiciones materiales que oprimen a mucha gente. Pero lo primero es escuchar a la gente y no juzgarla, intentar tener un estilo, un poquito de alegría", ha remarcado.