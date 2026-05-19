Susana Díaz: "Sin autonomía del PSOE-A en sus decisiones y la defensa de la igualdad no levantamos el vuelo"

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha advertido este martes de que "sin autonomía del PSOE-A en sus decisiones y la bandera de Andalucía en la defensa de la igualdad no levantamos el vuelo" tras los resultados del partido en las autonómicas del pasado domingo 17 de mayo, en la que los socialistas cayeron a su suelo histórico con 28 diputados en el Parlamento.

Díaz se ha pronunciado de este modo durante su participación en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, donde también ha vaticinado que "tiene toda la pinta con casi total seguridad de que vamos a un 'superdomingo' electoral" en mayo de 2007 haciendo coincidir municipales, autonómicas y generales.

No obstante, la también exsecretaria general del PSOE-A se ha mostrado en contra de esta coincidencia de comicios en un solo día porque "los alcaldes merecen un debate propio, que se hable de su gestión, y España tiene que tener un debate donde se hable de lo que se ha hecho estos ocho años y del futuro del país".

"NO ME GUSTARÍA" UN 'SUPERDOMINGO' EN MAYO DE 2027

"A mí no me gustaría que hubiera coincidencia electoral entre las elecciones municipales y las generales pero creo, a día de hoy, que con casi total seguridad tiene toda la pinta que vamos a un superdomingo", ha añadido antes de reivindicar que "el PSOE es mucho PSOE" pese a los resultados obtenidos en el ciclo electoral cerrado el pasado domingo en Andalucía porque "tenemos 150 años y nos hemos levantado de dictaduras, de falta de libertad y de todo".

Díaz ya se pronunció este lunes sobre el resultado electoral del PSOE-A el 17M admitiendo que se trata de una derrota "sin paliativos" para advertir acto seguido de que Vox "se ha hecho indispensable" en Andalucía.

"Vox le va a sacar las higadillas al Partido Popular en mi tierra y yo lo que espero es que eso no lo paguen los servicios públicos ni los andaluces", afirmó, la senadora socialista quien ha señalado que este escenario "deja" al presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "como la única con mayoría absoluta de la derecha".

Pese a la derrota del partido, Díaz puso el foco en un aumento en votos y escaños de las formaciones de izquierdas, agrupando al PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que entre las tres han sumado 41 escaños, cuatro más que en las anteriores elecciones. "Ha votado más gente a la izquierda, lo que ocurre es que esos votos mayoritariamente han ido a Adelante, no han ido a nosotros", señaló la expresidenta de la Junta.