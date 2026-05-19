Maíllo "convencido" que PP y Vox llegarán a un acuerdo: "Vox va a escenificar que el PP depende de él"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante un acto de la campaña electoral para el 17M. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido este martes de que PP y Vox llegarán a un acuerdo de gobierno para la continuidad de Juanma Moreno al frente del gobierno andaluz.

"Lo van a vestir con envoltorio como mejor considere, pero van a llegar a un acuerdo porque sus intereses son los mismos", ha afirmado Maíllo en una entrevista en 'La Hora de la 1' en TVE.

Sobre una posible entrada de Vox en el gobierno, el candidato de Por Andalucía se ha decantado "más por el si que por el no", una decisión que a su juicio "supondría el fin del proyecto estratégico de lo que quiere vender Moreno".

"Creo que vamos a asistir a un momento de tensión en el que Vox va a escenificar que el PP depende de él y que para ello tiene que ser determinante que Vox entre en el gobierno. Creo que ese es el debate interno que tiene ahora mismo el Partido Popular", ha señalado Maíllo.

En esta línea, el coordinador de IU ha reiterado que Moreno "ya pactó" con Vox para su investidura en 2018 como presidente de la Junta. "Se ha alimentado una figura de Moreno como muy moderado que es falsa, porque él es un señor muy de derecha y de hecho está haciendo la agenda que firmó con Vox desde 2018", ha subrayado.

Acerca del resultado electoral de la coalición Por Andalucía, que ha mantenido sus actuales cinco escaños en el Parlamento andaluz, Maíllo ha llamado a realizar "una reflexión colectiva".

"En política se está para asumir retos y hay que asumir también lecciones y responsabilidades y yo la tengo en no haber conseguido unos resultados mucho mejores. Yo no estoy satisfecho", ha indicado.

Sobre el 'sorpasso' de Adelante Andalucía a la coalición, Maíllo ha destacado el trabajo parlamentario de su portavoz, José Ignacio García, en el parlamento, aunque también ha defendido "el arraigo territorial" de las fuerzas que tiene la coalición.

"Se abre un debate en el que los que queremos un proyecto integral de país, queremos empujarlo porque lo demás sería dar un carril al Partido Socialista abierto como única opción progresista y de izquierda con proyectos para España. Y eso sería una tragedia desde mi punto de vista para la izquierda transformadora", ha reseñado ante los últimos resultados de fuerzas políticas de carácter regionalista.



