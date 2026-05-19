Moreno pide a Vox que aclare si sus responsables en Andalucía "tienen capacidad de interlocución y acuerdo"

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reconocido este martes que Vox tiene la "llave de la gobernabilidad" en Andalucía, y le ha pedido que aclare si sus responsables en esta comunidad, entre ellos, el candidato a la Junta, Manuel Gavira, "tienen capacidad de interlocución y acuerdo" o las posibles negociaciones que se abran van a estar en manos de los dirigente nacionales del partido.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que, tras el resultado de las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP-A se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, su partido tiene que entrar a partir de ahora en una "dinámica de entendimiento" con Vox, que parece que "es la única posible", puesto que los partidos de izquierda han descartado la "abstención" en su investidura como presidente.

Ha manifestado que no se ha producido aún ningún contacto con Vox y ha considerado que las negociaciones hay que hacerlas siempre "con prudencia, con discreción y con respeto al adversario", sin "imposiciones" y planteando las "cosas desde lo razonable".

Juanma Moreno ha confiado en que sean los responsables de Vox en Andalucía los que lleven a cabo las negociaciones con el PP-A, por una "cuestión de cercanía". Desde Vox, según ha señalado, tienen que "aclarar si realmente en este caso los responsables en Andalucía tienen capacidad de interlocución, de respuesta y de llegar a acuerdo".

"Todavía no se ha producido ningún contacto al día de hoy y estamos a la espera", ha señalado Juanma Moreno, quien ha indicado que no le gustaría volver a vivir la experiencia que ya tuvo con Vox tras las elecciones autonómicas de 2018, en el sentido de que, después de cerrar acuerdos sobre presupuestos y leyes, "alguien que no es andaluz y que está a 500 kilómetros, descuelga un teléfono y por intereses geoestratégicos, geopolíticos o lo que sea, al final, nos tumbe una iniciativa".

Moreno, que ha reivindicado el resultado "contundente" que ha tenido el PP-A de 53 escaños, ha insistido en circunscribir posibles acuerdos con Vox al "ámbito parlamentario y político", mientras que otras cosa "bien distinta es el gobierno".

Ha expuesto que el gobierno en Andalucía "es muy complicado" y los propios miembros de Vox tendrían "dificultades" para asumir responsabilidades en el mismo por la falta de experiencia. Por ello, ha pedido a Vox que sea "razonable" y ha indicado que a nadie se le escapa que tiene la "llave de la gobernabilidad de Andalucía", pero otra cosa es "una pelea de sillones que poco le beneficiaría".

Ha apelado al "sentido común" de los dirigentes de Vox para que entiendan que en el caso de Andalucía el resultado de las elecciones ha sido mucho más contundente que en otras comunidades, de manera que los acuerdos se "circunscriba al ámbito parlamentario y no al ámbito gubernamental".

Ha confiado en que el Vox de ahora sea distinto al Vox "novel" con el que llegó a un acuerdo tras las elecciones andaluzas de 2018, y le ha advertido de que "se juegan mucho de su capital político si no se toman en serio Andalucía", una comunidad de nueve millones de habitantes que ha "dado un voto claramente a la eficacia, la estabilidad y la serenidad".

