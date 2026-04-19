El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) se suma al Año Internacional de las Personas Voluntarias

Imagen del Consejo Local del Voluntariado de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La delegada de Participación Ciudadana, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Carmen Pina, ha presidido esta semana el Consejo Local del Voluntariado, que se ha celebrado en el centro social de La Granja. En esta sesión, se ha abordado la conmemoración del Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible como una oportunidad de seguir visibilizando la labor de las personas voluntarias en Jerez, y rendirles el reconocimiento.

Según ha informado la Administración local en una nota, este lunes, el Consejo Local del Voluntariado estará muy presente en el Pleno municipal con una intervención por parte de su vicepresidente ciudadano, Juan Jiménez Bautista, y la voluntaria María Rodríguez, para dar lectura a un texto con el que se invitará a toda la ciudadanía a sumarse al voluntariado, "en un año que además va a ser muy especial porque coincide con el vigésimo aniversario del Consejo Local del Voluntariado".

En el encuentro celebrado esta semana, se han valorado diferentes propuestas para la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre, de una forma especial y acorde a las efemérides que se celebran en este 2026.

En esta sesión, se han analizado diferentes ideas para seguir visibilizando en el espacio público el reconocimiento a las personas voluntarias, como se hizo el año pasado con la inauguración de un mural de gran tamaño.

También se estudiará cómo seguir utilizando el diseño del mural en acciones de sensibilización, convirtiéndolo en "una imagen cercana y reconocible que invite a jerezanos a sumarse a ese gran corazón que necesita de todas las aportaciones posibles", ha resaltado.

Por otro lado, en la sesión del Consejo Local se ha informado del desarrollo del programa educativo Crea Voluntariado, que durante este curso se ha celebrado en el colegio SAFA, en El Cuco, y en el IES Andrés Benítez, con la presencia en cada centro de más de una decena de entidades.

En el ámbito de la sensibilización, se trabaja también gracias a la colaboración de Onda Jerez Televisión en una serie de entrevistas semanales a entidades de voluntariado, con un calendario de intervenciones que sumará entre diciembre y junio una veintena de programas.

También se ha continuado trabajando dentro de los objetivos que se plantea el Consejo Local del Voluntariado para dinamizar una colaboración específica con la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.

En este sentido, se plantea elaborar un diagnóstico sobre demandas de las personas con discapacidad, y sobre necesidades de adaptación y de formación por parte de las entidades de voluntariado y las personas voluntarias en esta materia.