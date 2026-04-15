Ayuntamiento de Jerez expone a la Mesa del Caballo las novedades organizativas y técnicas de la Feria de 2026

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, presidiendo la Mesa del Caballo de cara a la celebración de la Feria - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Antonio Real y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha presidido la reunión de la Mesa del Caballo, donde se ha informado a sus miembros de las principales novedades, mejoras y líneas de actuación previstas para la próxima edición de la Feria de 2026, que será del 9 al 16 de mayo.

Atendiendo a las demandas del sector, este año la actividad ecuestre contará con un presupuesto incrementado en un 54%, lo que permitirá reforzar la programación y la calidad de las actividades previstas, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre las principales novedades se encuentran mejoras en las instalaciones donde se desarrollan las pruebas hípicas, el Depósito de Sementales y el recinto de Ifeca, con intervenciones tanto en las pistas interiores como exteriores.

También se contemplan servicios adicionales en el recorrido del Paseo de Caballos para la protección y bienestar de los mismos, así como la incorporación de nuevas prestaciones y servicios adicionales vinculados a la comunicación de las pruebas hípicas, con el objetivo de potenciar su proyección y alcance.

Durante el encuentro se ha dado cuenta del proceso de contratación desarrollado para esta edición, que ha permitido reforzar la competitividad técnica de las propuestas presentadas, al tiempo que se ha logrado una reducción de gastos y la ampliación de servicios.

Por otro lado, la Mesa del Caballo ha sido informada de la incorporación de los nuevos concursos de Equitación de Trabajo y Ancades, que vendrán a ampliar la programación ecuestre de esta edición.

Entre las novedades incluidas en las licitaciones están la ampliación de la capacidad del graderío del Depósito de Sementales, pasando de 100 asientos en grada de mampostería a añadir 408 asientos adicionales en grada portátil, la habilitación de dos puntos de restauración, uno junto a los palcos existentes y otro junto a las gradas, o una pantalla LED exterior donde se podrá seguir la competición, las puntuaciones y otra información relevante en la pista principal.

En Ifeca se recogen novedades como la instalación de una amplia carpa que cubrirá la pista exterior de concurso de caballos y una grada de 300 asientos cubierta también por la carpa, proporcionando protección frente a la lluvia y el sol. La pista contará con un sistema de televisión de reproducción online, proyectado en una pantalla LED exterior donde se podrá seguir el concurso y las puntuaciones.

En la zona de estabulación, los boxes serán de madera y de 3x3 metros, proporcionando mayor seguridad para caballos de gran fuerza y potencia, en torno a unas 300 unidades. Además, se instalarán 4.340 m2 de moqueta reciclada bajo los boxes, cubierta con paja, para absorber los orines y proteger el suelo.

También se creará una zona de enjaezado y enganche de 1.080 m2 para el público, donde se prepararán los caballos y enganches antes de su salida.

En el Parque González Hontoria, donde se desarrollará la Feria de Jerez, el paseo de Caballos contará con dos bebederos, uno en la entrada del paseo de la Rosaleda y otro en la entrada de la avenida del Ejército. Además, la ambulancia veterinaria contará con un VAN para recoger a caballos que hayan tenido un accidente y no se puedan mover, y se contará con un paramento que rodee al equino.

Otras novedades para este año es que todas las pruebas en Sementales serán retransmitidas online y en streaming, permitiendo su visualización desde cualquier parte del mundo. Las competiciones quedarán disponibles en una página web, donde podrán reproducirse en diferido en cualquier momento. La web estará actualizada en tiempo real, ofreciendo información continua sobre los concursos.

Además, se crearán dos reels diarios sobre el montaje de instalaciones y la evolución de los concursos, que posteriormente se facilitarán al Ayuntamiento para su difusión en redes sociales.

Los premios de los diferentes concursos que se celebrarán durante la Feria del Caballo 2026 ascenderán a un total de 33.680 euros.