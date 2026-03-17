El Ayuntamiento de Jerez está implantando en el casco urbano el quinto contenedor para residuos orgánicos

Implantación del quinto contenedor en el centro de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que la implantación del quinto contenedor continúa avanzando en el municipio y llega al casco urbano, por las calles y avenidas de la ciudad, una vez que este elemento destinado a la recogida selectiva de residuos orgánicos se ha implantado en la zona rural.

En una nota, ha indicado que los vecinos de la barriada de Picadueña, en calles como Nuestra Señora del Pilar, avenida Amapolas y calles Guita o Teodoro Molina, ya cuentan con el nuevo contenedor marrón, así como en otras zonas colindantes como la ronda del Caracol, plaza de la Merced, calle Armas de Santiago y calle Zoilo Ruiz-Mateos Camacho.

Igualmente, han llegado los contenedores a la avenida San Juan Bosco y a otros puntos del Distrito Oeste como la avenida de la Soleá, avenida de Los Liños, avenida de La Manzanilla, calle Copla, calle Farruca, calle Granadina, avenida del Amontillado y calle del Bajete.

El Ayuntamiento ha señalado que paralelamente a la llegada de los nuevos contenedores se están revisando los que ya existen en los puntos donde se van implantando los nuevos, con el fin de sustituir los que se encuentran deteriorados para que todos estén en buenas condiciones.

Para la implantación del quinto contenedor en el municipio, el Ayuntamiento de Jerez, a través de los fondos Next Generation destinados a la mejora de la gestión de residuos, ha financiado la adquisición de 1.500 contenedores marrones, así como tres camiones eléctricos para la recogida de residuos de la hostelería y el comercio de la zona centro, cubos domésticos y bolsas compostables.

Esta medida para la preservación del medio ambiente se está realizando de forma progresiva en todo el término municipal para facilitar la adaptación de la ciudadanía. Además irá acompañada de campañas de información y concienciación, fundamentales para que el uso de este elemento de recepción de residuos orgánicos sea el adecuado desde el primer momento, según ha indicado el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha recordado que la introducción en la ciudad del quinto contenedor, de acuerdo con la Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha supuesto una modificación del contrato entre el Ayuntamiento y UTE-Jerez para la ampliación del servicio, con medios materiales y personales suficientes, y que supone una inversión municipal de 8,2 millones de euros y la contratación de 31 nuevos trabajadores.