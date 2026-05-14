El Ayuntamiento de Jerez impulsa la recuperación del antiguo casco bodeguero de la calle Rayón

Archivo - Casco bodeguero en la calle Rayón 3 en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha adjudicado la finca situada en la calle Rayón 3, sometida a procedimiento de venta forzosa, a la entidad Sonia Canarial 2011 S.L., por un importe de 134.000 euros. El inmueble salió a licitación el pasado mes de febrero con un precio inicial de 103.404,38 euros y un plazo de presentación de ofertas que permaneció abierto hasta el 16 de marzo.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que la finca, ubicada en el entorno de Madre de Dios, está incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y corresponde a un antiguo casco bodeguero del siglo XIX, contemplando una superficie de 1.065 metros cuadrados.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha recordado que se licitó por vez primera en el año 2021, quedando desierta en aquella ocasión, "por lo que a principios de este año se inició una nueva convocatoria con el fin de ofrecer la oportunidad de recuperar para la ciudad este inmueble que se encuentra en estado de abandono y de favorecer nuevas inversiones privadas destinadas a su rehabilitación y puesta en uso, contribuyendo así a la revitalización del centro histórico".

La futura puesta en uso de la finca de Rayón 3 se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para la recuperación de inmuebles degradados del centro histórico. "Y dentro de estas intervenciones la reactivación del Registro Municipal de Solares constituye una herramienta clave para favorecer la regeneración urbana y evitar situaciones de deterioro del espacio público", ha señalado De la Cuadra.

El Ayuntamiento ha recordado que el Gobierno local ha reforzado esta línea de actuación con la tramitación, desde junio de 2023, de 12 expedientes de venta forzosa para la puesta en el mercado de inmuebles abandonados incluidos en el Registro Municipal de Solares, favoreciendo así la conservación del patrimonio arquitectónico y propiciando nuevas inversiones destinadas a usos residenciales y económicos, con el fin de "seguir transformando el centro histórico en un espacio de oportunidades y de actividad, para vivir y disfrutar".