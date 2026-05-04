El Ayuntamiento de Jerez inicia la próxima semana las obras de reforma y renovación del Pabellón Kiko Narváez

La alcaldesa de Jerez en el pabellón Kiko Narváez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha realizado una visita técnica al Pabellón Polideportivo Kiko Narváez con motivo de las obras de reforma y renovación a la que esta infraestructura deportiva municipal se someterá a partir de la semana que viene, con el fin de eliminar los problemas de entrada de humedad por las cubiertas y por el suelo que se han ido detectando desde hace años en estas instalaciones de más de 25 años de antigüedad, así como para renovar y mejorar su funcionalidad y sus prestaciones.

En una nota, García-Pelayo ha señalado que varias entidades deportivas, como el Club Voleibol Jerez y el de Gimnasia Rítmica, "venían demandado que se arreglaran estas instalaciones, por lo que se va a realizar la reforma integral que necesita para que lo usen en las mejores condiciones posibles la juventud que practica la gimnasia y el voleibol en Jerez". También ha avanzado que después del periodo de obras, el Pabellón Polideportivo Kiko Narváez se reabrirá "con una gran celebración por el deporte".

El proyecto de obras de reforma y renovación de estas instalaciones, elaborado por los servicios técnicos de Urbanismo, se adjudicó el pasado día 6 de abril a la empresa Globalia Urbanismo Integral S.L. por importe de 431.670 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. La intervención priorizará fundamentalmente el pavimento deportivo, con el 40,36% de la inversión, la zona del graderío con el 21,05% del global y los huecos de ventilación para evitar humedades, lo que supone el 8,73% de la inversión total.

Concretamente, según ha explicado el Ayuntamiento, el proyecto prevé la eliminación de las humedades existentes y la renovación del actual tapete por una superficie de pavimento vinílico deportivo homologado para esta tipología de canchas de uso público y también de competición, además de otros trabajos de reforma y renovación de las infraestructuras y servicios existentes.

Igualmente, se procederá a la retirada del alicatado de algunos puntos de las instalaciones, ya que, debido a la humedad y a los impactos de la práctica deportiva, varios tramos se encuentran rotos y sin piezas cerámicas. Además, se prevé la retirada del graderío actual, metálico y articulado, que se encuentra en mal estado y se sustituirá por una nueva grada de fábrica.

El proyecto contempla también la renovación de las cuatro puertas de emergencia existentes en la pista deportiva del pabellón, la mejora de las instalaciones de evacuación y protección existente en caso de incendios, y la adopción de medidas para el cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad, como es la creación de un aseo para personas con movilidad reducida.

Además, se realizarán otras actuaciones de renovación y mantenimiento de las instalaciones, para lo cual se actuará en la mejora de puertas, marcos y ventanas exteriores de vestuarios y aseos, donde existen cristalerías rotas o ausentes, así como del hall de la entrada, donde existen desniveles en la solería y algunas placas rotas, y del techo de la entrada, que presenta fisuras y huecos de un punto de luz ausente.

Finalmente, el Ayuntamiento ha indicado que también se llevarán a cabo trabajos de fontanería para solventar algunas deficiencias y fallos de funcionamiento, se realizarán arreglos en algunas zonas de pladur deterioradas y se renovará el alumbrado de aseos y vestuarios en mal estado, además de revisar el estado de los focos de las zonas deportivas.