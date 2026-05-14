El Ayuntamiento de Jerez refuerza en la Feria el control de caballistas para cuidar la esencia y estética del Paseo

Punto de control de acceso a los caballistas al recinto ferial. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que, tal y como anunciara en la pasada sesión de la Mesa del Caballo la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha reforzado el control de caballistas en su único acceso a la Feria desde la Portada Principal con el objetivo de cuidar la seguridad, esencia y estética del Paseo de Caballistas de la Feria, "uno de los símbolos universales de Jerez durante la Feria".

Según ha explicado en una nota, una unidad de la Policía Local, de manera permanente, realiza el control y vigilancia de la Ordenanza Municipal de Feria en lo referente al ornato y vestimenta, así como a la documentación pertinente de los equinos, los enganches y coches de caballos, con la finalidad de contribuir a la seguridad de caballistas y visitantes y de preservar una estética adecuada del citado paseo.

En este sentido, ha señalado que una cuestión prioritaria clave en los controles que se están desarrollando es velar por el bienestar de los caballos, de forma que no se está permitiendo el acceso a coches cuyo peso excede el permitido en las ordenanzas.

El Paseo de Caballistas reúne cada jornada a jinetes y amazonas que recorren las calles del Real luciendo sus trajes típicos sobre caballos y enganches engalanados. El horario oficial se inicia a las 12 horas y se prolonga hasta las 20 horas, quedando restringido el acceso al González Hontoria a las 19,30 horas.

Los horarios, en la presente edición, han sido ampliados en una hora tanto en la entrada como en la salida, para facilitar la participación de los caballistas y enganches.

El Ayuntamiento ha recordado que el Paseo de Caballistas cumple con todos los requisitos legales al respecto y se ha coordinado con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, asegurando que todos los caballos estén debidamente identificados y documentados antes de su acceso al Real de la Feria, una labor en que el Ayuntamiento está haciendo un énfasis especial, por seguridad y estética, y para ello además se ha situado una carpa de entrada en la Portada Principal con este cometido.

Asimismo, ha señalado que este refuerzo del control como novedad se suma a la instalación de dos bebederos para caballos, uno en la entrada del paseo de la Rosaleda y otro en la entrada de la avenida del Ejército y que, además, la ambulancia veterinaria cuenta con un VAN para recoger a caballos que hayan tenido un accidente y no se puedan mover.