Ayuntamiento de Jerez y Telpark fomentan el coche eléctrico con recarga gratuita en parkings de Alameda Vieja y Mamelón

Un coche entrando en el aparcamiento subterráneo de la Alameda Vieja, en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el operador Telpark han puesto en marcha una iniciativa conjunta para impulsar el uso del vehículo eléctrico, ofreciendo recarga gratuita en los aparcamientos de Alameda Vieja y Plaza de Mamelón entre el 11 y el 17 de mayo, coincidiendo con la semana de la Feria del Caballo.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que los conductores podrán utilizar sin coste 12 puntos de recarga semi rápida de hasta 22 kW.

La medida busca facilitar el acceso a la red urbana de carga existente y favorecer que más ciudadanos incorporen la recarga pública a su día a día. Para acceder al servicio, será necesario realizar la recarga a través de la app de Telpark, que permite localizar los puntos disponibles en tiempo real y gestionar el proceso de forma digital y sencilla.

Para el Ayuntamiento, esta actuación forma parte de la estrategia municipal de movilidad sostenible y contribuye a consolidar una ciudad "más eficiente, preparada y comprometida con la transición energética".

Por su parte, Ignacio Merry de Val, director de Operaciones de Telpark, ha señalado que consolidar este tipo de iniciativas junto a los ayuntamientos "es clave para impulsar un cambio real en los hábitos de desplazamiento".

Su objetivo, ha dicho, "no es sólo facilitar la recarga durante unos días, sino generar confianza en el ecosistema de movilidad que ponemos a disposición de las ciudades y contribuir a que cada vez más conductores integren la recarga pública en su rutina habitual".