Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez (Cádiz) celebra nacimiento hembra gacela dama

La hembra de gacela dama ('Nanger dama'). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez (Cádiz) ha registrado el nacimiento de una hembra de gacela dama ('Nanger dama'), uno de los antílopes más amenazados. La nueva cría ha superado satisfactoriamente los primeros chequeos veterinarios y se encuentra bajo el cuidado constante de su madre, integrada ya con el resto del grupo.

Tal y como ha emitido el Consistorio en una nota, el alumbramiento, que tuvo lugar la madrugada del pasado lunes, bajo la supervisión del equipo técnico, supone "un nuevo éxito para el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) en el que el centro participa activamente".

En concreto, la subespecie 'mhorr' existente en el Centro, se puede dar por extinta en libertad, debido especialmente a la caza. Salvada actualmente gracias a los programas de cría en cautividad, su futuro no peligra, "pero cada nacimiento en cautividad es una victoria contra la extinción", según ha precisado la Administración local.

En concreto, el Centro jerezano colabora estrechamente con la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) y la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) para gestionar la cría 'ex-situ' de esta especie. La labor que se realiza en esta Estación permite la cría en cautividad, con "muy buenos resultados", como el que se está teniendo en el Centro jerezano, y la introducción de la especie en su hábitat.

En contexto, se trata de una de las gacelas de mayor tamaño. De coloración castaño rojiza en la parte superior y blanca en la inferior, tiene un largo y esbelto cuello "que le confiere un aspecto elegante". El color varía con la edad y la estación, así como es diferente de un individuo a otro. Los cuernos son cortos y delgados, claramente anillados, curvados hacia atrás y luego hacia arriba. De régimen vegetariano, sobre todo ramoneador --hojas de árboles--. Suele reproducirse durante todo el año y el periodo de gestación dura unos tres meses.