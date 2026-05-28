La ciudad de Jerez (Cádiz) da nombre a un avión Boeing 737 de la touroperadora alemana TUI

Detalle del avión Boing 737-Max 8 de la touroperadora alemana TUI que desde hoy lleva el nombre de 'Jerez de la Frontera'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa delegado de Turismo, Antonio Real, ha asistido al bautizo de un avión Boeing 737-Max 8 de la touroperadora alemana TUI que desde este jueves lleva el nombre de 'Jerez de la Frontera'.

El bautismo se ha celebrado en el aeropuerto de la ciudad, siendo la madrina del nuevo avión la directora de enoturismo y Veranea en la bodega de González Byass, Beatriz Vergara Domecq, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Al acto han asistido el director del aeropuerto, Iván Rodríguez Hernández, y el CEO de TUI Alemania, Benjamín Jacobi.

La alcaldesa ha agradecido a la compañía alemana su "apuesta" por la ciudad de Jerez. "Hoy se ha hecho realidad una frase que los jerezanos decimos mucho y es que de Jerez al cielo y en este caso nunca mejor dicho. Jerez no sólo ha despegado como ciudad sino que despega también con este avión y ya vuela alto", ha señalado.

En ese sentido, ha destacado la "oportunidad" que supone que desde Jerez "nos conectemos con el mundo a través de TUI y a través de este avión que lleva el nombre de la ciudad", además de poder recibir "a todos aquellos que quieran conocer la experiencia de conocer Jerez, de vivir Jerez y la provincia de Cádiz".

En materia turística, se ha felicitado porque la ciudad sea "el destino turístico más deseado para este verano", argumentando que "no tenemos playa" pero que Jerez "se ha consolidado como una ciudad destino turístico de segunda línea de playa, lo que nos hace fuertes a Jerez y a todo la provincia".

"Si cada uno de los municipios de la provincia de Cádiz somos fuertes desde todos los ámbitos económico, social y, por supuesto, desde la industria turística vamos a tener una provincia fuerte y va a hacer que la provincia avance, por supuesto, con Jerez al frente", ha expuesto.

Respecto al nombre del avión, ha dado las gracias por esta apuesta, que ha su juicio es "un extraordinario gesto de generosidad y un reconocimiento a una ciudad de hondas raíces, no solamente en el suelo con profundas raíces sino en el cielo".

Que hayan elegido el nombre de la ciudad para uno de sus aviones supone una distinción "que pocas ciudades reciben y que sitúa a Jerez en la flota internacional de una de las mayores operadoras turísticas de Europa".

Hasta el momento sólo hay cinco aviones de la compañía que hayan recibido el nombre de una ciudad o zona española, como son Costa del Sol, Mallorca, Ibiza, Fuerteventura y, desde hoy, Jerez de la Frontera.

El avión es un Boeing 737-MAX 8 incorporado dentro del programa de renovación de flota de TUI, con sustitución progresiva de Boeing 737-700. Es un avión comercial de pasillo único diseñado para trayectos de corto y medio alcance y no contará con una ruta fija sino que volará donde la compañía lo estime oportuno.

Como ha indicado el Ayuntamiento, la touroperadora alemana TUI mantiene desde hace años cinco conexiones entre Alemania y Jerez, desde Düsseldorf, Francfort, Hannover, Múnich y Stuttgart. La mayoría están programadas durante toda la temporada alta con una o doble frecuencia semanal, según la ruta, aunque la de Düsseldorf suele ampliarse a tres en los meses de más movimientos.

A esta programación se suman, además, otras que realizan sus filiales en Bélgica (Bruselas) y Reino Unido (Londres-Gatwick), además de comercializar la conexión desde Varsovia, aunque es operada por la compañía Enter Air.

Desde que empezó a operar de manera regular en 2007, la filial alemana de Tui ha movido en Jerez una media de 107.000 pasajeros al año, excluyendo los años de la Covid-19. El pasado año cerró con un total de 110.000 viajeros siendo la tercera compañía en volumen en la terminal.

Según se ha recordado, Jerez ya tuvo un avión con su nombre, un Boeing 727-256 de Iberia, que fue bautizado originalmente con el nombre 'Jerez-Xérès-Sherry'. Esta aeronave formó parte de una iniciativa de Iberia para promocionar las principales denominaciones de origen españolas. Operó de manera ininterrumpida desde febrero de 1974 hasta su retirada en mayo de 2001.