Enoturismo y deporte se dan la mano este fin de semana en Jerez (Cádiz) con la Sherry Maratón y la Sherry Bike

El delegado de Deportes y Salud en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Tomás Sampalo, en la presentación de la JJP Sherry Maratón y la JJP Sherry Bike de este fin de semana. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El delegado de Deportes y Salud en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Tomás Sampalo, ha presentado la JJP Sherry Maratón y la JJP Sherry Bike, dos citas que este año reunirán a más de 3.660 participantes de 50 países y donde enoturismo y deporte se dan la mano, consolidando a la ciudad como un escaparate internacional tras el Mundial de Motociclismo.

Sampalo ha estado acompañado en la presentación de estos eventos, que se celebran este fin de semana, por el CEO de Terra Incógnita, José Manuel Toledo, y el presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, Cesar Saldaña, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

"Jerez es sede de competiciones de primer nivel. Pasamos del motor al atletismo y al ciclismo con dos pruebas que son embajadoras de nuestra promoción exterior", ha señalado Sampalo, quien también ha subrayado el impacto económico y "la singularidad" de correr entre las viñas del Marco de Jerez en el año en que la ciudad ostenta la Capitalidad Gastronómica de España.

La sexta edición de la JJP Sherry Bike abrirá el fin de semana el sábado 2 de mayo. Con 860 inscritos, la prueba se consolida en tres modalidades: MTB, Gravel y Ebike. El 52,6% de los ciclistas se enfrentará a la maratón de 66,6 km, mientras que el 47,4% optará por la media maratón de 46,6 km. Además, se ha apuntado que un 60% de los participantes provienen de fuera de la provincia de Cádiz y un 10% son internacionales.

El recorrido es una ruta circular con salida y meta en la Alameda Vieja, que recorre caminos de albariza, cortijos y bodegas, con puntos de avituallamiento estratégicos.

Por otro lado, el domingo 3 de mayo será el turno de la JJP Sherry Maratón, que cuenta con unos datos de participación sólidos, con más de 2.800 inscritos.

Tomás Sampalo ha felicitado a la organización (JJP), a la Diputación de Cádiz y al Consejo Regulador por "el esfuerzo logístico", resaltado que es "una prueba única" al ser el recorrido entre las calles de la ciudad y los caminos de sus viñas. Es por eso que ha invitado a los jerezanos a disfrutar de este espectáculo, ya sea como corredores o animando en las calles.

Asimismo, ha destacado "la singularidad" de las dos actividades, donde se mezclan el deporte y el enoturismo. "Nosotros somos albariza, somos viña, somos cortijo y esta prueba da una visibilidad a todo ello", ha afirmado.

Tanto Cesar Saldaña como José Manuel Toledo han agradecido a los patrocinadores privados y a la Policía Local y Delegación de Movilidad su apuesta e implicación para que ambas pruebas sean "todo un éxito", y han mostrado su satisfacción por el desarrollo y la participación que "crece cada año".

También han adelantado que ya están inmersos en la celebración del décimo aniversario del maratón el próximo año.

En la Sherry Maratón, la media maratón, de 21 km, es la distancia reina con el 48% de los inscritos, seguida de la promo, de 14 km, con un 41%, y el maratón, de 42 km, con un 11%. Las distancias media y promo permiten además la modalidad de senderismo.

Cerca del 40% de los inscritos son mujeres, situándola como una de las pruebas con mayor participación femenina de España y el 20% de los corredores son extranjeros de más de 50 nacionalidades, destacando grupos de Reino Unido, EEUU, Portugal e Italia.

Los corredores disfrutarán de un itinerario que combina el centro histórico con la belleza de las viñas. Los avituallamientos se situarán en bodegas de renombre como Luis Pérez, González Byass (Viña Canariera) y Valdespino.