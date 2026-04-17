La Feria del Caballo 2026 estará dedicada a Jerez y su título de Capital Española de la Gastronomía

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García Pelayo, en la presentación de la Feria del Caballo 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, ha presidido el acto oficial de presentación de la Feria del Caballo 2026, que se celebrará del 9 al 16 de mayo y que este año estará dedicada a la propia ciudad y su título de Capital Española de la Gastronomía, que ostenta actualmente.

El acto se ha celebrado en la Bodega La Concha de González Byass, patrocinador oficial de la feria, donde también se ha descubierto el cartel de la feria, obra del pintor jerezano Julio Rodríguez, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha desgranado algunas de las mejoras de este año, como la renovación del albero, la ampliación de la programación de las pruebas hípicas y el refuerzo de la limpieza, la movilidad y la seguridad.

Igualmente, ha explicado que se mantienen el Día de la Mujer, el de los niños, de los abuelos y el día sin ruido para que la Feria del Caballo sea "más inclusiva" y pueda ser disfrutada por toda la ciudadanía.

García-Pelayo ha señalado la importancia de que la Feria del Caballo esté dedicada a la Capital Gastronómica y ha recordado que uno de los principales atractivos de la misma es precisamente "la variedad y calidad gastronómica que se puede disfrutar en las distintas casetas".

Como novedad, esta feria estará iluminada con un cartel luminoso con el logo de Jerez como Capitalidad Gastronómica y habrá un Día, el martes, dedicado a ello, con una jornada en la que se pondrá en valor el patrimonio culinario local.

La programación hípica ha sido otro de los temas abordados y la concesión del Caballo de Oro a la Asociación de Carreras de Caballos de Sanlúcar, cuyo presidente Rafael Hidalgo García de Velasco, estará presente en la ceremonia de entrega, que tendrá lugar en el Depósito de Sementales el sábado de Feria.

La regidora también ha adelantado que el próximo año 2027 se cumple el 60 aniversario de la Feria del Caballo, por lo que se realizarán diversas actividades para conmemorar la efeméride como la publicación de un libro de la historia de la feria e "importantes novedades" con respecto al cartel.

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS

La feria contará este año con novedades y mejoras en cuanto a la infraestructura. Una de las principales novedades será el pregón oficial, que tendrá lugar en el templete de la caseta municipal y la colaboración del Ayuntamiento.

Sera el viernes 8 de mayo a cargo del jerezano Marco Antonio Velo, que ha rescatado este acto que el Club Amigos Karkomedo promovió a partir del año 1976 y que, de la mano de su presidente, el desaparecido Miguel Ruiz Ruiz, hizo que por sus atriles pasaran nombres ilustres en la ciudad como Pilar Pasamar o José Manuel Caballero Bonald.

Para este año 2026, el organizador tiene previsto como pregoneros a Javier Cantizano, María del Mar Moreno, Paco Lobatón y Vicky González Gordon, el presentador será Fran Pereira.

En cuanto a las mejoras en infraestructuras destaca la renovación y adecuación de varios caminos del parque González Hontoria mediante la reparación y reposición de albero, con el objeto de favorecer la accesibilidad en el interior del recinto, reparación, mantenimiento y conservación de los materiales que componen los caminos del Paseo de las Palmeras, Lola Flores y Paquera de Jerez del Parque González Hontoria, lo que supone una intervención de 35.000 metros cuadrados.

Por otro lado, el sistema de alumbrado que está presente desde el año pasado, supone una feria "más moderna y segura y más sostenible". La iluminación LED no solo incrementa la capacidad lumínica con 52 Pórticos Dobles, 204 Arcos, 12 Farolas, 1.525 ml de guirnaldas, 350 guirnalda entTorretas, 97 Proyectores, lo que hacen un total de 2.567.738 puntos LED, con una potencia total de la iluminación decorativa de 308.257 Watios.

En resumen, el alumbrado de la Feria del Caballo de Jerez representa "un avance significativo" en la infraestructura del evento, logrando "un equilibrio" entre "modernidad, eficiencia y respeto por el medio ambiente, sin perder de vista la esencia que hace de la feria una cita ineludible cada año".

Este año se cuenta con 25 autobuses nuevos, lo que va a permitir una mayor frecuencia de paso de los autobuses. Una de las novedades de este año es que se va a ampliar el servicio de autobuses hasta las cinco de la mañana los días de mayor afluencia de público. En cuanto a los autobuses de la zona rural ya se amplió el año pasado el servicio de los autobuses de la zona rural y en este año se mantiene dicho servicio ampliado.

En cuanto al servicio del taxi se reforzará con 71 vehículos que vendrán de otras localidades, por lo tanto, este año en la feria se contará con 240 taxis, la mayor cifra de la historia.

En materia de limpieza va a haber un nuevo refuerzo con mayor personal, lo que va a permitir dos novedades. Por un lado, el refuerzo de limpieza va a comenzar el viernes anterior al inicio de la feria. El servicio extraordinario de limpieza se va a mantener la semana posterior a la feria para que el González Hontoria recupere la normalidad lo antes posible.

Por otro lado se va a establecer, tras hablar con los hosteleros y caseteros, un servicio de puerta a puerta al mediodía.

En materia de seguridad en el entorno del recinto ferial se instalará un sistema de video-vigilancia inteligente, con el fin de optimizar el rendimiento de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Servicios Sanitarios.

La instalación tiene la finalidad de prevención de hechos delictivos, recabar pruebas de su perpetración, identificación de sus autores, a la vez que se pretende incrementar la seguridad de los transeúntes, facilitar los desplazamientos de los servicios de emergencias, y otros servicios públicos. Se instalaran 21 cámaras de video-vigilancia.

En materia de igualdad, se volverá a desarrollar la campaña 'Por un ocio seguro. Diversión sin agresión', con la instalación del Punto Violeta, el Servicio de Acompañamiento y transporte seguro.

Por otro lado, en materia de inclusión social se volverá a desarrollar el programa de acogida a familias itinerantes con tres actuaciones, por un lado la adecuación del campamento, el servicio de mediación y atención a las familias y el aula infantil.