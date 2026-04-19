Finalizan las obras de mejora de la red saneamiento de Estella del Marqués en Jerez (Cádiz)

Imagen de la visita de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en su visita a las obras de saneamiento de la calle Arboleda, en Estella del Marqués. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha realizado una visita técnica junto al alcalde de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez, con motivo de los trabajos acometidos por Aquajerez en la calle Arboleda para solventar el problema de saneamiento que sufría esta entidad local autónoma (ELA).

Según ha indicado el Consistorio jerezado en una nota, han estado presentes en este recorrido el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez.

Tras la visita, la alcaldesa ha señalado que han sido unas obras de emergencia en la calle Arboleda, esquina con calle Pozo, "que llevan muchísimo tiempo esperando y reclamando. Son obras que van a impedir que esta zona se inunde, y así nos lo estaba pidiendo su alcalde, Ricardo, que consigue todo lo que se propone".

Por su parte, Sánchez ha manifestado que "es una reclamación histórica porque es un problema que venimos arrastrando desde hace más de treinta años", al tiempo que ha precisado que, cuando llovía, "esta zona se inundaba y la entrada a nuestro pueblo quedaba anegada", mientras que ha apostillado que "esta rejilla lo que va a permitir es desaguar y que el agua de la calle fluya hacia el arroyo. Era un problema que por fin se va a terminar, me siento feliz y ahora toca seguir trabajando y mejorando Estella".

Estas obras se han realizado en el mes de marzo, dotando a la zona de un plan estructural de saneamiento acorde a las necesidades de la población. "Desde el Ayuntamiento de Jerez se ha apostado por dar prioridad a estos trabajos para erradicar una situación que venía provocada por una red que se había quedado obsoleta". Las obras estaban previstas para realizarse a lo largo de este año, pero tras el temporal y la situación de inundabilidad vivida, se ha actuado "de la forma más rápida posible".

En concreto, los trabajos han consistido en la ejecución e instalación de una canaleta transversal y una acometida de 500 mm en la calle Arboleda de Estella para poder recoger y drenar toda la cuenca de la zona y aliviar el arroyo. El importe de la actuación asciende a 16.800 euros y su ejecución se ha coordinado con la entidad local.

En suma, esta actuación se enmarca en el Proyecto de mejora de captación superficial y nuevas acometidas municipales en el término municipal de Jerez, incluida en el Plan de Inversiones de Aquajerez, y tiene como objeto "la renovación de instalaciones e infraestructuras".