La gastronomía de Jerez (Cádiz) se presentará como atractivo turístico en el Salón B-Travel de Barcelona

Archivo - Vista del Gallo Azul y toneles de vino en el centro de Jerez de la Frontera - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Turismo y Proyección Turística que dirige Antonio Real, dará a conocer en B-Travel, el Salón de Turismo de Fira de Barcelona, la gastronomía local como atractivo turístico, presentando a la ciudad como Capital Española de la Gastronomía, título que ostenta durante este 2026. Así, Jerez en este evento en el estand de Andalucía de la mano del Patronato Provincial de Turismo.

En este marco, se promocionará la capitalidad que la ciudad abandera durante todo este año, poniendo en valor la tradición culinaria de Jerez y su riqueza gastronómica, íntimamente vinculada al vino "desde hace milenios", ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

La presentación de esta capitalidad gastronómica tendrá lugar en dos sesiones el sábado 21 de marzo a las 13,00 horas y a las 18,00 horas.

Reconocida a nivel internacional por su vino, su vinagre y su brandy, el Ayuntamiento ha explicado que Jerez ha sabido combinar para esta capitalidad "la tradición con la innovación culinaria", ofreciendo "una amplia variedad de experiencias gastronómicas que van desde nuestros más tradicionales tabancos a restaurantes de alta cocina".

En Barcelona la ciudad se proyectará como destino turístico de referencia consolidado por eventos y fiestas de talla nacional e internacional, reuniendo y condensando los atributos que distinguen a una ciudad gastronómica, como el producto agrícola propio, la cocina tradicional, la alta cocina de vanguardia, el patrimonio milenario del vino, rutas y espacios de sociabilidad únicos --tabancos, peñas, mostos-- unido a un calendario de fiestas y eventos donde la gastronomía es "protagonista esencial".

La exposición tendrá como protagonista la cocina en Jerez así como su identidad, mestizaje e integración.

Para el Ayuntamiento, esta capitalidad brinda la oportunidad de hablar de inclusión y diversidad, de fusión cultural y de flamenco, con lo que ello conlleva gracias a la cocina gitana.

En ella confluyen dos patrimonios intangibles de la Unesco relacionados con la gastronomía y la cultura: la dieta mediterránea y el flamenco, ofreciendo una oportunidad "extraordinaria y única" de hablar de tradiciones que se han preservado a través del tiempo en un legado culinario que "converge con lo más profundo de un pueblo único".

B-Travel se celebra del 20 al 22 de marzo en el recinto de Montjuïc de Barcelona, con el objetivo de impulsar un turismo más responsable. Bajo el lema 'Biajar', el certamen reafirmará su carácter de evento de referencia del sector turístico con la participación de más de un centenar de expositores nacionales e internacionales, que centrarán su oferta en exhibir sus mejores propuestas vinculadas a un turismo que apuesta por la sostenibilidad, los beneficios para la comunidad local, el respeto cultural y social, la responsabilidad ambiental, la inclusión y las experiencias auténticas y de calidad.