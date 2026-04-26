El Gran Premio de España de Jerez (Cádiz) vuelve a batir el récord de asistencia con 225.000 aficionados

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y del consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha realizado un balance del Gran Premio de España de Moto GP que ha resumido en la frase 'This is Jerez' (esto es Jerez), un "éxito de asistencia y participación gracias a la colaboración de las administraciones".

Tal y como ha emitido el Consistorio jerezano en una nota, el circuito ha vuelto a rozar los 225.000 asistentes durante el fin de semana, se ha logrado reducir a 20 minutos el acceso al circuito y el uso del transporte público se ha duplicado de 14.000 a 32.000 pasajeros, cifra del viernes y el sábado, aún a falta de conocer los datos del domingo.

De este modo, la colaboración de las administraciones --Ayuntamiento, Junta y Gobierno de España-- ha sido "esencial" en la consecución de estos resultados. "Hemos trabajado de la mano para hacer que el éxito organizativo sea una realidad", ha concretado la primera edil.

Al hilo, García-Pelayo ha asegurado que los datos de 2026 "nos hacen ser extraordinariamente optimistas. Hemos vuelto a batir récord de asistencia porque según las cifras que nos traslada Dorna se ha superado la asistencia del año pasado"

"El Circuito ya está topado, llegamos a un límite de asistencia que hace imposible que sea superado. Hemos vuelto a la gran barrera psicológica que son 225.000 asistentes", ha comentado la regidora.

Otra "asignatura que había que optimizar" era el tiempo empleado para los accesos. "Ha habido muchísima fluidez, se han batido récords en la entrada al circuito. La Guardia Civil nos ha trasladado que se ha entrado en 20 minutos al circuito", ha señalado la alcaldesa.

De este modo, ha asegurado que la colaboración de todas las administraciones ha sido "esencial". Al respecto, la alcaldesa ha felicitado también a las delegaciones de Presidencia, Servicios Públicos, Seguridad y Cultura por el trabajo realizado.

La mejora en el tiempo empleado en los accesos al circuito se ha visto acompañada por el servicio del transporte público. "Posiblemente ha sido la gran novedad de este Gran Premio de España de MotoGP. El año pasado usaron el transporte público 14.000 personas y este año 32.000 --datos de viernes y sábado--, al tiempo que ha considerado que "este año hay autobuses nuevos, en condiciones".

"Además se ha mejorado la frecuencia, con salidas desde la 17,00 horas El transporte público se ha convertido en una alternativa fiable para acceder al Gran premio de Motociclismo", ha afirmado. Asimismo, la alcaldesa ha valorado el esfuerzo "muy importante" de los taxistas.

La alcaldesa ha dado las gracias al presidente de la Junta de Andalucía porque el "mejor regalo del 40 aniversario" ha sido que "vamos ser sede del Gran Premio de España hasta el año 2031. No vamos a descansar hasta que nos convirtamos en sede permanente", y ha añadido que "hemos demostrado que Jerez es una ciudad que sabe estar a la altura. Dijimos que estamos preparados para acoger el Gran Premio de España. Hemos conseguido abrir a la ciudad al motero, que era una asignatura pendiente".

En este sentido, el motero ha vuelto a Jerez "dentro de un orden y con una oferta cultural y de actividades que ha enganchado", según ha declarado. "Jerez se ha llenado, los jerezanos han disfrutado; se han sentido orgullosos de su circuito y su Gran Premio de España; ese era el gran reto. Si los jerezanos están felices es imposible que alguien que venga de fuera no se sienta feliz en Jerez. Hemos recuperado ese espíritu que no deberíamos haber perdido", ha apostillado.

Finalmente, la alcaldesa ha felicitado a los pilotos españoles. "Nos podemos sentir muy orgullosos de los pilotos españoles que ha conseguido animar y motivar a la mejor afición del Gran Premio de España, que es Jerez", ha afirmado. Tampoco al olvidado al motero fallecido en El Puerto, sobre el cual ha declarado que "queremos mostrar nuestro cariño a la familia del motorista que ha fallecido y que lamentamos. Nos hubiera gustado que el balance hubiera sido de cero fallecimientos".

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha afirmado que es un balance feliz "porque deseábamos que ocurriera lo que ha ocurrido que la noticia fuese la victoria de los pilotos españoles".

"Hoy ha ganado Jerez, Andalucía y España por esta brillante organización del Mundial de Motociclismo. La ciudad de Jerez se ha entregado", ha afirmado el consejero.

Respecto a los datos del Plan de Emergencias, ha indicado que "podemos estar hablando del mayor éxito organizativo", porque el operativo de más de 4.000 personas "ha conseguido reducir las incidencias en un 27 por ciento", a falta de los datos de cierre porque "hay que evaluar las incidencias de la salida del domingo".

"Ha sido el mejor Gran Premio en materia de seguridad. Hemos tenido más público y menos emergencias. Hoy ha habido 16 incidencias sanitarias y 364 en total, de las que el 95 por ciento han sido leves", ha comentado.

Finalmente, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha afirmado que La marca Jerez contribuye a la marca Andalucía. "Las previsiones nos hacen hablar de un impacto económico del Mundial de 20 millones de euros de impacto directo. Luego está el impacto indirecto que se transmite con la marca Jerez por las comunicaciones en el mercado nacional e internacional", ha explicado.