Una guía con pictogramas facilitará la asistencia de menores con TEA en la Feria de Jerez

La delegada municipal de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Yessika Quintero, en la presentación de los servicios municipales del Área de Inclusión durante la Feria del Caballo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a contar con una guía de pictogramas que permitirán trabajar la anticipación con niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Las jerezanas Paloma Macarena Alemán Cobo y Hortensia Iglesias Pardo han elaborado el software 'A tu Compás: Feria Accesible', para que niños y niñas con este trastorno utilicen sus comunicadores para transitar por la feria y disfrutar de la misma, trabajando la visita con la antelación suficiente para que esta no sea una experiencia que genere crisis o ansiedad, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La delegada municipal de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha presentado los servicios municipales que se coordinarán desde su área para fomentar que la Feria del Caballo sea "cada vez más" una fiesta "inclusiva, accesible y que facilite el disfrute de las personas en unas condiciones de igualdad".

El programa, 'La Feria Inclusiva: Jerez tiene corazón', sirve para avanzar en "el reto" con el que el Ayuntamiento de Jerez se compromete a apostar por la accesibilidad en los diferentes ciclos festivos y culturales. Así, en la feria, al igual que en esta pasada Semana Santa, se contará con la citada guía de pictogramas.

En dichos pictogramas se han reflejado las atracciones, los puestos de comida y se facilita que los menores expresen sus emociones a través de dispositivos de comunicación, que se pueden adaptar por cada familia para añadir los apartados que necesiten. También incluye el teléfono de contacto por si la persona usuaria se perdiera, ya que cuenta con una versión digital elaborada sobre el comunicador gratuito "AsTeRICS Grid" de Arasaac.

El Ayuntamiento ha señalado que este sistema es "pionero" y supone "un punto de inflexión" para que la Feria del Caballo sea una fiesta "plenamente accesible".

La Feria del Caballo 2026 incorporará un año más una medida de accesibilidad e inclusión para facilitar la vivencia y disfrute del parque de atracciones por parte de personas con trastornos del espectro autista, síndrome de Asperger o cualquier otra discapacidad que se vea agravada por la existencia de ruido y por el volumen de la música.

Por ello, el lunes, martes y miércoles --11, 12 y 13 de mayo-- se celebrará el Día sin Ruido, entre las 18,00 horas y las 20,00 horas.

Por otro lado, la Caseta de la Accesibilidad contará con aseos adaptados para personas con movilidad reducida, aseos para personas ostomizadas y préstamo de dispositivos de movilidad como sillas de ruedas, andadores o cargadores de dispositivos de movilidad, entre otros.

Esta caseta estará ubicada en el mismo lugar que el año pasado, en la calle José Mercé del recinto ferial, y contará con servicios de apoyo, descanso y asistencia adaptados a diferentes necesidades de movilidad y cuidado personales, camilla articulada para garantizar la comodidad y seguridad de las personas usuarias en los momentos de aseo, aseo adaptado y accesible con elevador, con espacio amplio, privacidad y el equipamiento adecuado para la asistencia.

La Caseta de la Accesibilidad contará con servicios complementarios como zona de descanso, punto de carga de batería, zona destinada a la recarga de sillas eléctricas y otros dispositivos de movilidad y plano de la feria en pictogramas.

ATENCIÓN A FAMILIAS ITINERANTES

La Delegación de Inclusión Social coordinará un año más el Programa Municipal de Acogida a las Familias Itinerantes. Las actuaciones que se realizan desde el Área de Inclusión Social están centradas en coordinar las atenciones que se prestan a estos grupos familiares, que pueden considerarse laboralmente como "temporeros", en torno a la acogida.

También se ofrece información de los servicios que ofrece la ciudad, cuenta con la presencia diaria de varios profesionales para atender cualquier demanda o necesidad que planteen, y con una oferta de actividades lúdicas para los menores de las familias que se asientan en estos terrenos en este periodo.

Estas actuaciones con los menores y sus familias sirven para reforzar el mensaje de que los menores no pueden participar "de ninguna forma" en actividades de mendicidad, previendo con ello la explotación laboral.

El proyecto consta de tres actuaciones fundamentales, comenzando por la adecuación del campamento por parte de las áreas de Infraestructura y de Fiestas, con instalación de alumbrado y puntos de agua, ocho servicios individuales en la zona de asentamiento de las familias y la instalación de dos módulos de caseta, con suelo de madera, en el interior del recinto de Brote de Vida para el desarrollo del aula infantil. Desde Medioambiente se atiende además a la limpieza diaria de la zona y la colocación de contenedores de basura.

La Delegación de Inclusión Social ofrece durante toda la semana un servicio de mediación y atención a las familias desde la acogida, con toda la información de los servicios que ofrece la ciudad, presencia diaria de profesionales para intermediar en los posibles conflictos de convivencia que puedan surgir, y recoger las demandas de recursos sociales por parte de las familias.

Las actividades de mediación se desarrollarán del 7 al 16 de mayo, con un recorrido diario por parte del personal encomendado a esta labor.

Este campamento volverá a contar con un aula infantil, que ofrece un proyecto de actividades de ocio y tiempo libre con menores que forman parte de estas familias temporeras, como alternativa educativa y lúdica. Las actividades incluyen un refuerzo de desayuno. Esta aula funcionará del 11 al 16 de mayo, en horario de 10,00 horas a 14,00 horas.

En cuanto al Área del Mayor, la Caseta de los Mayores mantendrá su ubicación tradicional, con las condiciones de espacio y atención habituales, y precios más asequibles para facilitar al máximo el disfrute. El almuerzo de inauguración de la caseta será el sábado 9 de mayo, y en ella participará el Consejo Local al completo.

Como todos los años, las personas mayores de barriadas rurales y pedanías contarán con autobús gratuito a la feria en un día concreto, siendo preferentemente el martes para las barriadas rurales, al reservar la Caseta de los Mayores para que puedan comer ese día, según menús a elegir.

También se ofrecerá un almuerzo a los mayores del Centro de Acogida San José y se facilitará permisos de acceso a la feria en transporte adaptado a las residencias y centros de atención a personas mayores que lo demanden.