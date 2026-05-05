Jerez (Cádiz) acoge hasta junio la exposición 'Lux', dedicada a la moda andaluza en el siglo XXI

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo (1d), junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (2d), visita la exposición 'Lux. La moda andaluza en la cultura del siglo XXI', en Jerez - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, han visitado la exposición 'Lux. La moda andaluza en la cultura del siglo XXI', que puede verse en el centro cultural de los Claustros de Santo Domingo hasta el próximo 3 de junio.

La muestra reúne un total de 27 diseños de los 19 autores participantes seleccionados, todos ellos de clara inspiración andaluza, y realizados por hombres y mujeres de las ocho provincias andaluzas, con especial atención al talento de la provincia de Cádiz, según ha informado la Junta en una nota.

Esta exposición, que llega a Jerez tras su exhibición en la Fábrica de Artillería de Sevilla los dos últimos meses del pasado año, exhibe los diseños originales y los bocetos de piezas creadas específicamente para la ocasión por diseñadores andaluces, realizadas bajo la única premisa de tener como punto de partida, en un sentido amplio, el arte, el paisaje, el patrimonio y las tradiciones andaluzas.

"La moda andaluza hilvana las tradiciones artesanas con la vanguardia creativa, proyectando la imagen de nuestra tierra por las pasarelas internacionales", ha manifestado la consejera de Cultura, quien ha aseverado que la moda andaluza "es arte, cultura y negocio".

En ese sentido, ha expuesto que sus creaciones, "alejadas de los clichés, nacen de una visión personal de nuestro pasado, haciendo a Andalucía reconocible en todo el mundo y marcando tendencias plenas de luz, inspiración y modernidad".

En este sentido, ha hecho alusión a "la belleza" que ha adquirido esta exposición al ser exhibida en unos claustros góticos del convento de Santo Domingo de Jerez, "una de las joyas patrimoniales de la arquitectura bajomedieval andaluza, reconocido como Bien de Interés Cultural", según ha apuntado.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha valorado "la relevancia" de que su ciudad sea la primera parada de la exposición 'Lux' tras su estreno en Sevilla, considerándolo "un reconocimiento a la importancia que tiene Jerez como ciudad y como ciudad cultural".

"Para Jerez es un lujo, es una oportunidad única para difundir algo que para nosotros es esencial como es la cultura", ha señalado la alcaldesa, quien ha reconocido que este es "un día importante" porque "se nos da relevancia, el sitio que merecemos, dentro de Andalucía", y calificando a Lux' de "un acierto más", al argumentar que "Jerez es luz, es 'lux' a partir de ahora y también es cultura y una ciudad de vanguardia".

García-Pelayo ha resaltado que el diseño "es una profesión y un arte" y que por lo tanto, "es cultura y crea empleo, siendo una industria cada vez más importante a la que damos visibilidad".

En este sentido, ha subrayado el orgullo que supone para la ciudad contar con talento local dentro de la selección de 17 profesionales que componen la muestra. Así, ha puesto en valor a los dos diseñadores de Jerez, Inés Domecq y Roberto Diz, dos artistas "muy comprometidos con su tierra, muy queridos en la ciudad y que proyectan Jerez en el mundo".

Comisariada por Raúl Romero, experto en la difusión y comunicación de la moda andaluza, la muestra exhibe los trabajos y bocetos de los diseñadores Daniel Cerdán y María Barragán, de Almería; Roberto Diz e Inés Domecq; de Cádiz; Andrew Pocrid, Juana Martín y Palomo Spain, de Córdoba; Beatriz Peñalver y Pilar Dalbat, de Granada; Joaquín Dogo, de Huelva; Leandro Cano y Moisés Nieto, de Jaén, Rafael Urquízar y Álvaro Calafat, de Málaga; y Antonio García, Fernando Claro, José Hidalgo, Nicolás Montenegro y Mans Concept, de Sevilla.

Compuesta por 17 diseños originales, uno por cada una de las firmas presentes, además de diez piezas de los jerezanos Roberto Diz e Inés Domecq, junto a sus respectivos bocetos, permite al visitante acercarse al proceso creativo de los diseñadores andaluces y entrever sus motivos de inspiración.

Todos los artistas seleccionados comparten una trayectoria consolidada, con presencia en pasarelas de prestigio, desde la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid hasta la Alta Costura de París. Además, poseen también talleres activos que generan empleo y fortalecen el ecosistema creativo local y han logrado una repercusión sostenida en medios especializados, además de mantener una vinculación real con Andalucía como fuente de inspiración.