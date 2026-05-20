Jerez (Cádiz) acoge en junio el primer festival nacional dedicado a la literatura victoriana y Sherlock Holmes

El delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, junto a los fundadores de la Sociedad Literaria Sherlock Holmes, Margarita Lozano y Adrián Otero. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a acoger el 5 y 6 de junio el Festival Literario Jerez Victoriano, una propuesta inédita en España que estará dedicada a la literatura de esa época, con especial relevancia al universo literario asociado a autores como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, o de Charles Dickens.

El delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, junto a los fundadores de la Sociedad Literaria Sherlock Holmes, Margarita Lozano y Adrián Otero, ha presentado este festival, que nace con el objetivo de crear un punto de encuentro en torno a la literatura victoriana, el pensamiento del siglo XIX y sus reinterpretaciones contemporáneas, reuniendo a escritores, investigadores y lectores interesados en este mundo literario, ha indicado el consistorio jerezano en una nota.

Durante la presentación, Francisco Zurita ha subrayado "el interés cultural" de una propuesta que "engrandece la agenda literaria de la ciudad y refuerza la conexión histórica de Jerez con la cultura británica".

Por su parte, los impulsores del proyecto han señalado que la idea comenzó a gestarse hace más de dos años con la voluntad de consolidar un espacio especializado en este ámbito dentro del panorama nacional.

La edición cuenta además con la colaboración de la Fundación José Manuel Caballero Bonald, Librería Alavera, Sara Gabandé Ilustraciones, Libros El Laberinto y La Biblioteca de Liliput, entidades que participarán activamente en el desarrollo de actividades, exposiciones y contenidos del programa.

La programación arrancará el viernes 5 de junio a las 17,00 horas con la inauguración oficial en el Palacio de Villapanés y la presentación de la revista cultural La Strand.

Entre las primeras actividades destacan la conferencia de Félix J. Palma sobre 'Victorianismo y steampunk' y la presentación del libro 'Sherlock Holmes contra Arsène Lupin'. La jornada concluirá con una ruta literaria por el Jerez Oculto.

El sábado 6 de junio comenzará a las 10,00 horas con una mesa redonda dedicada a las mujeres victorianas, seguida de diversas intervenciones de especialistas, entre ellas la ponencia de Eduardo Caamaño sobre el legado de Arthur Conan Doyle.

Uno de los momentos más singulares será la Cata Literaria, una experiencia que relacionará el vino de Jerez con autores como Dickens, Poe y Conan Doyle.

El cierre del encuentro correrá a cargo de Máximo Pradera, con una reflexión sobre la vigencia del mito de Sherlock Holmes en la cultura contemporánea.

Además, durante todo el fin de semana se podrá visitar en Villapanés una muestra de dioramas y booknooks de La Biblioteca de Liliput, especializada en la recreación de bibliotecas y espacios literarios en miniatura.