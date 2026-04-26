Jerez (Cádiz) autoriza una veintena de actuaciones en el centro, con viviendas y rehabilitación de edificios catalogados

Comisión Local de Patrimonio Histórico. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico, celebrada esta semana y presidida por la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha dictaminado favorablemente alrededor de una veintena de propuestas de intervención en inmuebles del centro histórico a instancias de personas o empresas interesadas en llevar a cabo trabajos de rehabilitación, reformas u obra nueva en locales, viviendas o negocios.

Del orden del día destacan proyectos con fines residenciales, como es el caso de la información previa que se solicita en relación al diseño de un edificio de 30 viviendas que se pretende construir en un solar de la calle Muro. En relación a esta intervención, la Comisión de Patrimonio ha emitido un informe favorable, señalando su conformidad con las características y especificaciones que se proponen para la fachada de esta edificación, según ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, se ha dado luz verde a la rehabilitación integral y ampliación en altura de una finca catalogada de la calle Doctor Mercado que "lleva años de abandono" y que será destinada a un conjunto residencial de doce viviendas.

También en materia residencial, se han autorizado las obras de adaptación y división interior de un local sin uso de la calle Larga (en el Centro Comercial Los Cisnes) para destinarlo a 13 estudios con aseo, cocina-comedor y dormitorio en régimen de alquiler. El local se encuentra totalmente diáfano con "un alto grado de suciedad y deterioro debido al abandono y a la falta de mantenimiento".

También se han dictaminado favorablemente las obras de adaptación de un local de 195 metros cuadrados situado en la planta baja de un edificio de la Calle Merced para habilitar tres viviendas, una de un dormitorio y dos de dos. El local tiene una superficie construida de 195 metros cuadrados. Y cerrando este capítulo, cabe reseñar la propuesta de rehabilitación integral de un conjunto bodeguero de la calle Molineros para destinarlo a una unifamiliar.

Por otro lado, en la sesión de la Comisión de Patrimonio se ha dado el visto bueno a las obras en el interior de un local catalogado de la calle Pescadería Vieja, de dos plantas de altura y de 158 metros cuadrados de superficie, que se destinará a restaurante de cocina italiana. La propuesta conlleva las obras de adaptación del local actualmente destinado a actividad de hostelería sin música.

El orden del día contempla entre otros asuntos, el arreglo y saneado de la fachada de un inmueble catalogado de la calle Merced; y el adecentamiento de la fachada principal, patio interior y paramento trasero de un edificio de la calle Juan de Torres, que incluye igualmente la limpieza y reparación de elementos dañados y de grietas, así como repasos de pintura.