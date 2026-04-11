Jerez (Cádiz) homenajea a Francisco Daza en la exposición 'Compromiso con el arte desde Jerez'

El alcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la visita a la exposición conmemorativa de Francisco Daza. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado la exposición conmemorativa de Francisco Daza 'Compromiso con el arte desde Jerez', que se puede contemplar en la Sala Profundis de los Claustros de Santo Domingo hasta el próximo 9 de mayo. La alcaldesa ha estado acompañada por los delegados Francisco Zurita y Francisco Delgado.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la exposición de pintura está organizada por la Delegación de Cultura y conmemora los 45 años de inicio y 20 del cierre de la galería FDaza. En el acto han participado también el comisario de la exposición, Domingo Martínez González, y el hijo del artista Francisco Daza Selma, y ha contado con la asistencia de familiares, amigos y representantes del mundo cultural de la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que "la familia Daza son una extraordinaria saga familiar de la que los jerezanos nos tenemos que sentir profundamente orgullosos y orgullosas", al tiempo que ha declarado que "sois gente que queréis a nuestra ciudad y que habéis trabajado por mejorar Jerez".

"Esta exposición es casi un homenaje que le hace la ciudad a esta familia tan especial", y ha contado la anécdota de que siendo alumna de Daza suspendió Dibujo, aunque luego logró aprobar la asignatura con un cinco.

García-Pelayo ha agradecido el trabajo de la Delegación de Cultura y del comisario Domingo Martínez, que lleva dos años preparando la exposición, "otro hombre que ha contribuido grandemente a la cultura de nuestra ciudad. Gracias por vuestra constancia, vuestro esfuerzo con un trabajo que está a la altura de lo que se merece Francisco Daza".

También se ha referido a que aunque la ciudad no haya conseguido pasar el corte de "Jerez, Capital Europea de la Cultura, tenemos que ser capaces de darle la vuelta para lo que os pido todo vuestro apoyo, vuestro compromiso, que sigáis estando ahí para que un proyecto que es bueno nos sirva de base para seguir trabajando para que Jerez se convierta en la ciudad cultural que todos deseamos".

En 2026 se cumplen 45 años del inicio y 20 del inevitable cierre de la galería independiente FDaza, de una relevancia "muy significativa", al haber sido la cuna y lugar de lanzamiento de multitud de artistas de Jerez y su entorno. En contexto, de la coordinación o comisariado de la muestra, se encarga Domingo Martínez González en colaboración con los hijos del galerista Paco Daza, con el recuerdo presente de Manolo Daza (padre e hijo).

Así, se conservan más de cien catálogos de Pepe Basto, Carmona, Juan Ángel González de la Calle, Fernando y Paco Toro, Tosar Granados, Carlos Ayala, Gonzalo Martínez, Quirós, Arnaldo, Cejudo Nogales, Capilla, Gutiérrez Montiel, Manolo Daza, Juan Herrador, Mª Manuela, Joaquín Cañete, Pilar Gotor, Ana Fernández, Diego Salado, Barca, Rodrigo Báez, Fátima Merello, Cerdá Gironés, Nicolás Domecq, Manuel Fernández, Antonio Higuero, entre otros.

En contexto, Paco Daza organizó exposiciones en el Pabellón de Tierras de Jerez en la Expo'92 y participó en varias ediciones de ArteSevilla. Por su "estrecha relación" con la galería Espalter de Madrid también se expusieron en Jerez "muestras muy relevantes" del arte contemporáneo que se estaba produciendo a nivel nacional.

Desde hace varias generaciones, la familia Daza ha mantenido una "estrecha relación" con el mundo del arte y las artesanías, bien sea a través de las antigüedades, la conservación y restauración de obras y el taller de dorado o más recientemente en el mundo de la docencia y con la apertura de salas de exposiciones, "lo que ha contribuido a engrandecer la oferta cultural de la ciudad".

La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de mayo de martes a viernes en horario de 10,30 a 13,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas, mientras que los sábados serán de 10,00 a 13,45 horas. Asimismo, domingos, lunes y festivos permanecerán cerrados.