Jerez es reconocida por la FEMP y Fundación Mémora como 'Ciudad que cuida' por su compromiso con los servicios públicos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, recoge el sello de calidad 'Ciudad que cuida' concedido a la ciudad por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Mémora - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recogido este miércoles en Madrid el sello de calidad 'Ciudad que cuida' concedido a la ciudad por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Mémora, como reconocimiento a las localidades que sitúan el cuidado y el bienestar de las personas en el centro de sus políticas públicas.

Acompañada por la delegada municipal de Inclusión Social, Yessika Quintero, la alcaldesa ha reivindicado el compromiso del Gobierno de Jerez con los servicios públicos de la ciudad y con la creación de oportunidades, mejorando el entorno y equipamientos a disposición de las personas y sus proyectos de vida, como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

"Si mejora Jerez, mejora la vida de los jerezanos", ha afirmado García-Pelayo, quien ha destacado que recibir esta distinción supone "un orgullo", defendiendo que su municipio es "una ciudad que cuida a las personas" y que ese es "el principal reto" planteado desde su gobierno, apostando por "cuidar a las personas, mejorar su vida y ser útiles como administración en el día a día de jerezanos y jerezanas".

En ese sentido, ha argumentado que "cuidamos a las personas desde el Urbanismo promoviendo la construcción de viviendas, eliminando barreras arquitectónicas, creando empleo, comprando autobuses nuevos, mejorando la limpieza y los servicios públicos, teniendo el mejor servicio de ayuda a domicilio, promoviendo la cultura, cuidamos a las personas desde todas las áreas". "Si cuidamos a la ciudad, cuidamos a las personas", ha afirmado.

La alcaldesa ha puesto en valor la próxima aprobación del primer plan de Cambio Climático, con el que se busca tener "una ciudad sostenible", a lo que se suma la incorporación de Jerez a la Red de Ciudades Culturales. Además, ha sostenido que "toda la gestión que desarrollamos para mejorar nuestra ciudad, beneficia a nuestras personas mayores, y beneficia a las personas que nos vamos a hacer mayores".

Es por eso que ha defendido que el Ayuntamiento trabaja "teniendo muy en cuenta este nuevo paradigma en el que aumenta la esperanza de vida", desde el objetivo de "fomentar que nuestros jóvenes se queden en Jerez, construyan aquí sus familias y se sientan cuidados y parte de una ciudad acogedora, amable, accesible y que les ofrezca oportunidades para desarrollar aquí todos sus sueños".

Junto con Jerez de la Frontera, también han conseguido este reconocimiento Santander, Las Palmas de Gran Canarias, Logroño, Manresa y Santutzi. Las seis localidades reconocidas han participado en una mesa de experiencias, en la que la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha profundizado en el trabajo de autoevaluación desarrollado por Jerez como participante en el proceso que ha derivado en la consecución de esta distinción.

En el caso de la ciudad jerezana los resultados reflejan "un elevado grado de implantación del modelo", con avances destacados en distintos ámbitos vinculados al cuidado.

Al respecto, Yessika Quintero ha señalado en su intervención que se quiere continuar con este proceso de autoevaluación porque "esa ciudad que cuida que queremos ser, tiene que ser un modelo vivo", además de felicitarse porque García-Pelayo plantease, "hace más de 20 años" --cuando fue alcaldesa por primera vez--, "cosas muy importantes al frente del Ayuntamiento" y que "ahora podemos recoger los frutos de iniciativas tan consolidadas y reconocidas como la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad".

El acto ha contado con las intervenciones del secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el presidente de la Fundación Mémora, Josep Alemany.